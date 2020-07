GDI complète le remboursement des débentures subordonnées non garanties convertibles à 5,00 %





LASALLE, QC, le 30 juill. 2020 /CNW Telbec/ - GDI Services aux immeubles inc. (TSX: GDI) (« GDI ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a complété le remboursement précédemment annoncé de toutes ses débentures subordonnées non garanties convertibles à 5,00 % échéant le 31 décembre 2021 en circulation (les « débentures »). Suivant l'exercice par GDI de son droit de remboursement, les porteurs de débentures d'un capital total de 25 656 000 $ ont exercé leur droit de conversion et, en plus de certains paiements en espèces en vertu de l'intérêt couru et impayé et au lieu des fractions d'actions, 1 057 975 actions à droit de vote subalterne du capital de GDI ont été émises, le tout conformément aux conditions de l'acte de fiducie qui régit les débentures. Le 30 juillet 2020, GDI a remboursé la totalité des débentures non-converties restantes, pour un capital global de 510 000 $, en versant aux porteurs des débentures un prix de remboursement (le « prix de remboursement ») en espèces correspondant au capital des débentures, majoré de l'intérêt couru et impayé jusqu'à la date des présentes, exclusivement, pour un total d'environ 1 004,11 $ par tranche de capital de 1 000 $ de débentures. Après le versement du prix de remboursement, il ne reste plus aucune débenture en circulation.

À propos de GDI

GDI est un chef de file intégré en matière de prestation de services commerciaux aux immeubles, qui offre un éventail de services aux propriétaires et aux gestionnaires de divers établissements au Canada et aux États-Unis tels que des immeubles de bureaux, des établissements d'enseignement, des installations industrielles, des établissements de soins de santé, des stades et lieux événementiels, des hôtels, des centres commerciaux, des centres de distribution, des aéroports et d'autres infrastructures de transport. Les capacités de GDI en matière de prestation de services commerciaux aux immeubles comprennent des services commerciaux liés à l'hygiène, à la propreté et à l'entretien de bâtiments, des services d'installation, d'entretien et de réparation de systèmes mécaniques, électriques et d'automatisation de bâtiments, et de systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération, de même que d'autres services complémentaires comme des services de fabrication et de distribution de produits d'entretien. Les actions à droit de vote subalterne de GDI sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto (TSX : GDI). Des renseignements supplémentaires sur GDI peuvent être obtenus sur son site Web, à l'adresse www.gdi.com.

