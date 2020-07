Groupe Colabor Inc. annonce le départ de son chef de la direction financière





BOUCHERVILLE, Québec, 30 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Colabor Inc. (TSX : GCL) (« Colabor » ou la « Société ») annonce aujourd'hui que M. Pierre Gagné, Premier vice-président et chef de la direction financière quittera ses fonctions le 21 août 2020.

« Je désire remercier Pierre pour sa grande collaboration à la mise en place du plan de transformation et d'optimisation de Colabor. Je lui souhaite la meilleure des chances dans la poursuite de ses autres opportunités, » a indiqué M. Frenette.

La direction débutera un processus de recherches afin de combler le poste de chef de la direction financière qui sera ainsi laissé vacant. L'intérim sera assuré par Mme Marie-France Laberge, contrôleur corporatif de la Société. Mme Laberge possède plus de 20 ans d'expérience en finance, ayant occupé différents rôles auprès de sociétés publiques et privées, dont Services de Transport FLS, GDi services aux immeubles et KPMG.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué comprend des énoncés que l'on pourrait voir comme des énoncés prospectifs qui témoignent des opinions ou des attentes actuelles de Groupe Colabor Inc. en ce qui a trait à son rendement, à l'exploitation de son entreprise et aux événements futurs. Ces énoncés sont assujettis à des risques, incertitudes et hypothèses, à l'analyse de la structure d'endettement et des solutions de rechange disponibles et aux risques mentionnés dans la notice annuelle de la société disponible sous le profil de la société sur SEDAR (www.sedar.com), tel que le risque de dilution pour les actionnaires existants. Ces énoncés ne constituent pas des garanties du rendement futur, si bien que les résultats réels, la réalité et les événements pourraient en différer considérablement. La société ne se voit aucunement obligée de mettre à jour ces énoncés prospectifs en fonction des changements que connaissent les croyances, estimations et opinions de la direction ou d'autres facteurs, sauf si la loi l'exige.

À propos de Colabor

Colabor est un distributeur et grossiste de produits alimentaires et connexes desservant les créneaux de l'hôtellerie, de la restauration et de marché des institutions ou « HRI » au Québec, en Ontario et dans les provinces de l'Atlantique, ainsi que celui au détail (épiceries et dépanneurs). À travers ces deux segments d'exploitation, Colabor offre une gamme de produits alimentaires spécialisés notamment des viandes, poissons frais et fruits de mer, ainsi que des produits alimentaires et connexes par l'intermédiaire des activités Broadline.

