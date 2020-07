Le Fonds de revenu Noranda et BaseCore Metals annoncent la conclusion de l'entente de flux





TORONTO, 30 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds de revenu Noranda (TSX : NIF.UN) (le « Fonds ») et BaseCore Metals LP (« BaseCore ») ont annoncé aujourd'hui la conclusion de l'entente de flux visant le zinc de référence traité et affiné à l'affinerie de zinc électrolytique du Fonds (« l'entente de flux ») située à Salaberry-de-Valleyfield, au Québec (« l'affinerie »).



Pour en savoir davantage sur l'entente de flux, veuillez consulter le communiqué de presse publié le 27 juillet 2020.

BaseCore Metals LP, coentreprise détenue à parts égales par Glencore Canada Corporation et par le conseil du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, est une société de redevances et de flux de métaux de base de premier plan. BaseCore Metals fournit du financement avantageux à long terme stratégique aux exploitants miniers en leur donnant un accès privilégié à du capital de financement pour leurs besoins de prospection et de mise en valeur, d'agrandissement de leurs exploitations minières, de fusions et d'acquisitions, de souplesse financière ainsi que pour leurs obligations de remise en état. Pour plus de renseignements sur BaseCore Metals, consulter son site Web, à l'adresse : www.basecoremetals.com.

Le Fonds de revenu Noranda est une fiducie de revenu dont les parts sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole « NIF.UN ». Le Fonds de revenu Noranda est propriétaire de l'affinerie de zinc électrolytique et de ses actifs connexes (l'« affinerie ») situés à Salaberry-de-Valleyfield, au Québec. L'affinerie est la deuxième affinerie de zinc en importance en Amérique du Nord et la première dans l'est de l'Amérique du Nord, où se trouve la majorité des clients. L'affinerie produit du zinc affiné et divers sous produits à partir du concentré provenant de sources externes. L'affinerie est exploitée et gérée par Zinc électrolytique du Canada limitée, filiale en propriété exclusive de Glencore Canada Corporation. Pour plus de renseignements sur le Fonds de revenu Noranda, consulter son site Web, à l'adresse : www.norandaincomefund.com .

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

BaseCore :

Akshay Dubey

Directeur, Développement des affaires, BaseCore

Tél. : 416-775-1699

info@basecoremetals.com

Fonds de revenu Noranda :

Paul Einarson

Chef de la direction financière, Zinc électrolytique du Canada limitée, gestionnaire du Fonds de revenu Noranda

Tél. : 514-745-9380

info@norandaincomefund.com

