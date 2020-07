Le gouvernement Ford compromet la sécurité de toutes les Ontariennes et de tous les Ontariens avec un plan sous-financé pour la rentrée





TORONTO, le 30 juill. 2020 /CNW/ - Le gouvernement Ford compromet la sécurité des élèves, des travailleuses et travailleurs en éducation et de toutes les Ontariennes et de tous les Ontariens en sous-finançant gravement une rentrée sécuritaire en septembre, disent les quatre principaux syndicats de l'enseignement de l'Ontario, qui représentent les enseignantes et enseignants de l'élémentaire et du secondaire et les travailleuses et travailleurs de l'éducation.

L'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO), la Fédération des enseignantes et des enseignants de l'élémentaire de l'Ontario (FEEO), l'Ontario English Catholic Teachers Association (OECTA) et la Fédération des enseignantes et enseignants des écoles secondaires de l'Ontario (OSSTF/FEESO) représentent plus de 200?000 enseignantes et enseignants et travailleuses et travailleurs en éducation dont le retour à l'école est prévu par le plan du gouvernement.

«?Ce plan et son financement sont bien loin du 3 milliards de dollars qui a été estimé nécessaire pour un retour en classe sécuritaire et sain?», indique le président de l'AEFO, Rémi Sabourin. «?Des fonds supplémentaires sont requis pour le nettoyage et la désinfection améliorés des écoles, l'embauche de nouveaux concierges, l'achat de masques et d'équipement de protection personnelle, de la formation en santé-sécurité pour le personnel et l'embauche d'autres travailleuses et travailleurs en éducation.?»

«?Bien que l'annonce du nouveau financement soit la bienvenue, il est très clair que le gouvernement Ford n'est pas prêt à payer le prix total pour assurer la sécurité des élèves et des travailleuses et travailleurs en éducation en septembre?», dit Sam Hammond, président de la FEEO. «?Le Premier ministre a promis aux Ontariennes et aux Ontariens qu'il "mettra le paquet" pour assurer la sécurité de la population, mais pourtant Stephen Lecce, ministre de l'Éducation, et M. Ford renient cette promesse à l'égard des élèves, des travailleuses et travailleurs en éducation, des parents et des communautés avec ce plan mal préparé.?»

«?Les travailleuses et travailleurs en éducation veulent retrouver leurs élèves, mais de façon sécuritaire?», souligne la présidente de l'OECTA, Liz Stuart. «?Le modèle proposé par M. Ford ne permet pas de respecter la distance physique préconisée pour le reste de la province et recommandée par des experts de la santé de partout dans le monde pour prévenir la propagation de la COVID-19. Il ne propose pas non plus les ressources supplémentaires nécessaires pour appuyer l'apprentissage à distance pour les familles qui choisissent de garder leurs enfants à la maison ou pour soutenir les élèves ayant des besoins d'apprentissage uniques dans les écoles. La relance de l'Ontario dépend d'un retour sécuritaire à l'école, et ce n'est pas ce que ce plan nous propose.?»

« Ce plan est une insulte pour chaque élève, chaque parent et chaque intervenante en éducation et intervenant en éducation de la province de l'Ontario », a déclaré Harvey Bischof, président de l'OSSTF/FEESO. « Le gouvernement Ford a eu quatre mois pour élaborer une stratégie sérieuse - quatre mois pour consulter, planifier et allouer des ressources appropriées pour assurer un retour à l'école en toute sécurité en septembre. Il ressort clairement de l'annonce d'aujourd'hui qu'ils ont gaspillé ce temps. Au milieu d'une pandémie mondiale, l'Ontario mérite plus qu'un autre plan boiteux de Doug Ford et Stephen Lecce.

