Andersen Global poursuit son expansion en Afrique de l'Ouest avec l'ajout d'un cabinet fiscal et juridique au Bénin





Andersen Global annonce son entrée à Cotonou, au Bénin, avec l'ajout du cabinet collaborateur Fiduciaire Conseil et Assistance (FCA), un cabinet fiscal et juridique à services complets, fondé il y a 20 ans.

Le cabinet, dirigé par l'associé directeur Sybel Akuesson, combine une pratique fiscale et juridique solide et équilibrée. Son personnel de 17 professionnels fournit une assistance en droit du travail et en droit des sociétés et offre des capacités fiscales complètes aux entreprises travaillant dans divers secteurs.

« Dans un monde de plus en plus complexe, le marché africain exige désormais que les affaires soient faites à un nouveau rythme et à une nouvelle échelle, particulièrement en matière de services juridiques », a déclaré Sybel Akuesson. « Dans un esprit d'intendance, nous recherchons toujours des moyens de croître et de nous améliorer en tant que cabinet, et notre collaboration avec Andersen Global va nous permettre de répondre de manière continue à tous les besoins fiscaux et juridiques de nos clients, à l'échelle mondiale. »

« Sybel et son équipe partagent l'engagement de notre organisation en faveur de l'indépendance et de la transparence », a confié pour sa part Mark Vorsatz, président du conseil d'Andersen Global et PDG d'Andersen. « Faire équipe avec des personnes partageant nos idées nous permet de proposer à nos clients des solutions de premier ordre, encore plus complètes, tout en ajoutant envergure et profondeur à notre présence en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest. Ils jouissent actuellement de relations préexistantes avec plusieurs de nos cabinets collaborateurs en Afrique de l'Ouest, ce qui est inestimable et nous permet de maintenir un avantage concurrentiel dans la région. Nous avons presque terminé notre implantation en Afrique de l'Ouest et sommes désormais le plus grand cabinet de la région et du continent. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 6 000 collaborateurs à travers le monde, et jouit d'une présence sur plus de 184 sites, par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 30 juillet 2020 à 15:15 et diffusé par :