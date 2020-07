L'héritage de Marguerite Bourgeoys mis en valeur dans le Vieux-Montréal





Le gouvernement du Canada appuie la Corporation de la Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours et du Musée Marguerite-Bourgeoys dans la modernisation de ses installations

MONTRÉAL, le 30 juill. 2020 /CNW/ - La diversité des institutions muséales du pays est impressionnante. Notre gouvernement est heureux de pouvoir améliorer l'expérience artistique et culturelle des Canadiens et Canadiennes lorsqu'ils visitent ces importants lieux d'apprentissage et de découverte.

C'est dans cette optique que l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 67 750 dollars à la Corporation de la Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours et du Musée Marguerite-Bourgeoys pour la modernisation de ses installations et l'apport d'un nouveau système de gestion des collections qui répond aux normes muséales actuelles.

Une aide de 17 750 dollars a été accordée par l'entremise du programme Fonds du Canada pour les espaces culturels afin de permettre au Musée d'adapter les technologies présentes dans la billetterie et les salles d'expositions. Une autre somme de 50 000 dollars a été octroyée dans le cadre du Programme d'aide aux musées, laquelle servira à améliorer les structures liées à la gestion des collections.

Citations

« Grâce à ces appuis, le Musée Marguerite-Bourgeoys a pu mettre au point les technologies qu'il utilise et ainsi améliorer l'accueil des visiteurs. Notre gouvernement est fier d'aider à faire rayonner des sites historiques qui recèlent une grande richesse patrimoniale. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« La subvention de Patrimoine canadien favorise l'intégration des technologies donnant l'occasion aux visiteurs de réagir sur les réseaux sociaux en plus de rendre possible la révision complète de l'offre de la boutique souvenir. Il s'agit de deux aspects importants de l'expérience visiteur. »

- Jean-François Royal, directeur général, Site historique Marguerite-Bourgeoys

Les faits en bref

Fondée en 1998, la Corporation de la Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours et du Musée Marguerite-Bourgeoys est un organisme sans but lucratif situé aux abords du fleuve Saint-Laurent à Montréal. Sa mission est d'assurer la transmission de l'héritage laissé par Marguerite Bourgeoys au moyen du musée d'histoire portant son nom et de la chapelle tricentenaire que cette dernière a fait construire.

La Corporation de la Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours et du Musée Marguerite-Bourgeoys remplacera ses audioguides par une nouvelle technologie adaptée aux téléphones intelligents, soit des émetteurs NFC. D'autre part, l'organisme achètera un nouveau système de billetterie et deux caisses enregistreuses. Ces deux acquisitions permettront de répondre aux besoins actuels de l'institution en matière de technologie et de mieux servir sa clientèle, et ce, à l'accueil et dans le cadre de ses expositions.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité liées aux espaces culturels.

Le Programme d'aide aux musées appuie les établissements et les travailleurs du patrimoine dans le but de préserver et de présenter des collections patrimoniales. Le Programme favorise la préservation du patrimoine culturel autochtone et facilite l'accès aux collections patrimoniales pour tous les Canadiens et Canadiennes. Il favorise également l'essor des connaissances, des compétences et des pratiques professionnelles liées aux fonctions muséales clés.

