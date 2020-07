Hikvision publie ses résultats financiers du premier semestre de 2020





HANGZHOU, Chine, 30 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Hikvision, un fournisseur de solutions IdO spécialisé dans la vidéo, a publié ses résultats financiers pour le premier semestre de 2020. Au cours de la période, Hikvision a réalisé un chiffre d'affaires de 24,27 milliards de yuans avec une augmentation interannuelle de 1,45 %, alors que le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société a atteint 4,62 milliards de yuans, soit une croissance de 9,66 % d'année en année.

S'élevant à 7,54 milliards de yuans avec une croissance interannuelle de 8,63 %, le chiffre d'affaires de Hikvision sur les marchés étrangers a fortement progressé.

S'étant heurtée à une situation socio-économique inhabituelle à l'échelle mondiale lors du premier semestre 2020, Hikvision a su adapter ses activités et a réussi à aligner ses innovations technologiques avec les besoins des clients, ce qui lui a permis de surmonter les difficultés et de maintenir un rythme de développement constant. Hikvision travaillera en étroite collaboration avec ses partenaires pour assurer la stabilité de ses activités, créer de la valeur pour les clients et renforcer la sécurité, l'efficacité et la durabilité pour les communautés du monde entier.

Pour consulter le rapport financier complet du premier semestre 2020, veuillez cliquer ici.

À propos de Hikvision

Hikvision est un fournisseur de solutions IdO spécialisé dans la vidéo. En s'appuyant sur une vaste équipe de recherche et développement hautement qualifiée, Hikvision développe toute une gamme de produits et de solutions intégrées s'adressant à un large éventail de marchés verticaux. Outre la vidéosurveillance, Hikvision a étendu son champ d'action aux secteurs de la technologie domotique intelligente, de l'automatisation industrielle et de l'électronique automobile pour réaliser sa vision à long terme. Les produits Hikvision constituent également un puissant levier d'intelligence économique à destination d'utilisateurs finaux, auxquels ils permettent d'accroître l'efficacité de leurs activités et de s'assurer un plus grand succès commercial. Engagée à garantir le plus haut degré de qualité et de sécurité de ses produits, Hikvision encourage tout partenaire à profiter des nombreuses ressources de cybersécurité que propose Hikvision, notamment le Hikvision Cybersecurity Centre. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hikvision.com.

