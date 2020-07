Un premier syndicat Tim Hortons se joint à la CSN





QUÉBEC, le 30 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des employé-es de la restauration (SER-CSN), affilié à la Fédération du commerce (FC-CSN) est fier d'accueillir les employé-es du Tim Hortons des Galeries de la Capitale parmi ses rangs, tel que statué par le Tribunal administratif du travail le 28 juillet dernier. De meilleures conditions de travail, le respect des horaires et les salaires ont poussé les employé-es à former un syndicat.

«?On souhaite la bienvenue à tous les travailleurs et travailleuses du Tim Hortons des Galeries de la Capitale à la CSN. Ils pourront compter sur le soutien entier de la CSN pour faire valoir leurs droits et obtenir de meilleures conditions de travail?!?», s'est exclamé Jacques Létourneau, président de la CSN.

«?On lance aujourd'hui un message à tous les employé-es de la restauration, peu importe le type. Appelez-nous, nous vous aiderons à faire respecter vos droits, c'est à ça que sert un syndicat?», a ajouté David Bergeron-Cyr, président de la Fédération du commerce-CSN.

À propos

La FC-CSN compte quelque 28?000 membres regroupés dans plus de 330 syndicats présents dans les secteurs du commerce de détail, de gros, de services divers, de l'agroalimentaire, des finances et du tourisme. Le Syndicat des employé-es de la restauration (SER-CSN) compte 600 membres travaillant sous différentes enseignes telles que les restaurants St-Hubert, le Groupe Compass (Centre Bell) et Aux Vivres.

