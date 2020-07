FoodChain ID Acquiert Nutraveris





DEERFIELD, Illinois, USA et Ploufragan, France, 30 juillet 2020 /PRNewswire/ -- FoodChain ID (« FoodChain ID »), une société du portefeuille de Paine Schwartz Partners, LLC, et une plateforme leader du marché dédiée à fournir des solutions technologiques en matière de sécurité alimentaire, de qualité et de durabilité, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Nutraveris (« Nutraveris »), fournisseur leader d'expertise technologique, scientifique et réglementaire pour la conformité, la gestion des risques et le développement de produits.

Fondée en 2006, avec son siège en Bretagne, France, Nutraveris est le leader européen du conseil scientifique et règlementaire et de logiciels technologiques, couvrant les marchés de la santé, de la nutrition et des compléments alimentaires. Le cabinet soutient et conseille les entreprises agro-alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques, ingrédientistes et produits nutraceutiques pour les aider à formuler, assurer la conformité réglementaire et la justification scientifique de leurs compléments alimentaires, ingrédients et produits de santé.

Nutraveris aide les fabricants et les marques à créer et lancer plus efficacement leurs compléments alimentaires à travers sa plateforme unique basée sur l'IA ? Nutraveris OnLine (« Nol »). Nol Data Solutions et Nol Compliance, établissent un inventaire mis à jour chaque semaine des informations scientifiques et réglementaires sur plus de 3 000 ingrédients, 40 000 produits finis et plus de 40 000 publications évaluées par des pairs dans 132 domaines d'applications santé. En plus des textes de lois et du statut réglementaire des ingrédients, Nutraveris fournit des idées innovantes (nouveaux ingrédients / applications), des synthèses et des références de preuves scientifiques d'efficacité et de sécurité, des évaluations des allégations possibles liées à la santé et des preuves d'efficacité et de sécurité.

Brad Riemenapp, PDG de FoodChain ID, a déclaré : « Nutraveris, avec ses clients et sa couverture dans le monde entier, est un partenaire stratégique solide pour FoodChain ID, fortifiant notre clientèle, renforçant notre profil dans le monde, et notre position de leader en tant qu'expert dans le secteur agro-alimentaire. Avec Nutraveris, nous ajoutons un éventail de savoir supplémentaires à notre activité dans le secteur à croissance rapide du « bon pour vous », tout en élargissant notre portefeuille à travers de nouveaux services de conformité tout au long de la chaîne alimentaire et de vérification des revendications basées sur la technologie. Nous sommes convaincus que l'équipe Nutraveris confortera encore plus notre capacité à capter la demande croissante des clients pour des services de commercialisation d'aliments sains et sûrs, à l'échelle globale. »

Cédric Bourges, PDG de Nutraveris, a déclaré : « Depuis notre création en 2006, nous avons développé, avec nos experts scientifiques et réglementaires, des solutions et des technologies innovantes pour soutenir la conformité et le développement des produits dans toute l'Europe ,facilitant et sécurisant ainsi les missions des fabricants et des marques. En rejoignant FoodChain ID, nous ajouterons de nouvelles ressources, des certifications, des savoir-faire complémentaires, une dimension encore plus internationale et une clientèle élargie pour faire passer notre business model au niveau supérieur. »

À propos de FoodChain ID

Le groupe FoodChain ID est implanté dans toute l'Amérique du Nord et du Sud, en Europe et en Asie, et il fournit des solutions intégrées en matière de sécurité alimentaire et de qualité alimentaire qui répondent aux défis et aux opportunités d'un secteur de l'alimentation en évolution rapide. Au service de plus de 30 000 clients dans plus de 100 pays différents et en tant que leader dans le marché de services de test, d'inspection, de certification et de conseil, le groupe FoodChain ID aide les entreprises à naviguer dans une économie alimentaire mondiale de plus en plus réglementée exigeant des niveaux toujours plus élevés de transparence, responsabilité, sécurité et de durabilité.

À propos de Nutraveris

Nutraveris est le principal fournisseur de conseils et de technologies pour les affaires scientifiques et réglementaires en Europe, couvrant les marchés de la santé, de la nutrition et des compléments alimentaires, aidant les clients à obtenir l'approbation complète de leurs compléments alimentaires, ingrédients et produits de santé tout au long du cycle de vie sur leurs marchés. NOL est la plateforme digitale en ligne la plus efficace pour vous aider à créer, étiqueter et lancer des compléments alimentaires, en fournissant en temps réel des solutions portant sur des données réglementaires, scientifiques et de marché. Nous sommes résolument axés sur la satisfaction et le succès du client, en fournissant des solutions adaptées et stratégiques. Pour plus d'informations, visitez https://www.nutraveris.com.

À propos de Paine Schwartz Partners

Leader mondial de l'investissement dans la chaîne alimentaire durable, Paine Schwartz Partners est une société de capital-investissement non cotée en bourse (Private Equity) qui se concentre sur les opportunités d'investissement dans les secteurs mondiaux dynamiques de l'alimentation et de l'agro-alimentaire à croissance rapide. Les professionnels de l'investissement, des opérations et de la finance de la société investissent tout au long des cycles de la chaîne de valeur de l'alimentation et de l'agro-alimentaire, et ils fournissent une approche de gestion collaborative et active aux sociétés du portefeuille. Pour plus d'informations, visitez www.paineschwartz.com.

Personnes à contacter :

Andy Brimmer / Aaron Palash

Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher

+1 212-355-4449

Communiqué envoyé le 30 juillet 2020 à 13:00 et diffusé par :