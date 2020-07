Le retour des combattants de la Première Guerre mondiale démystifié





Le gouvernement du Canada soutient la nouvelle exposition itinérante du Centre canadien pour la Grande Guerre

MONTRÉAL, le 30 juill. 2020 /CNW/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 62 012 dollars au Centre canadien pour la Grande Guerre.

Une somme de 51 501 dollars, accordée par l'entremise du Programme d'aide aux musées, permettra la création d'Un monde meilleur : les mouvements sociaux d'après-guerre et le Vétéran canadien, une nouvelle exposition itinérante qui porte sur le retour des anciens combattants de la Première Guerre mondiale. Cette somme permettra également au public de découvrir plusieurs photographies et documents d'archives liés aux mouvements sociaux des années 1920 après la Première Guerre mondiale.

Un montant de 10 511 dollars a aussi été octroyé à l'organisme dans le cadre du Fonds d'urgence relatif à la COVID-19.

Le Centre canadien pour la Grande Guerre présente des récits personnalisés qui relatent des expériences qu'ont vécues des Canadiens et Canadiennes durant cette période. Notre gouvernement est heureux de favoriser la diffusion de ces histoires qui représentent une partie importante de notre patrimoine.

Citations

« Le Centre canadien pour la Grande Guerre joue un rôle indéniable pour se souvenir et comprendre les différentes réalités vécues par les Canadiens et Canadiennes durant la Première Guerre mondiale. Cette exposition itinérante, qui sera présentée dans cinq villes du pays, permettra aux citoyens de comprendre, au moyen de documents d'archives, le retour au pays et la réintégration des combattants canadiens à la fin de la guerre. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« Je suis très fier que le Centre canadien pour la Grande Guerre soit situé dans notre circonscription, LaSalle-Émard-Verdun, et qu'il reçoive aujourd'hui un soutien bien mérité de mon collègue, le ministre du Patrimoine canadien, Steven Guilbeault. J'encourage tous les Montréalais et Montréalaises à profiter de cet été pour découvrir le courage de nos soldats pendant la Première Guerre mondiale.

- L'honorable David Lametti, député de LaSalle-Émard-Verdun, ministre de la Justice et procureur général du Canada

« Nous sommes très reconnaissants du soutien de Patrimoine canadien à notre exposition itinérante Un monde meilleur : les mouvements sociaux d'après-guerre et le Vétéran canadien. Les anciens combattants de la Première Guerre mondiale ont joué un rôle important dans le développement du Canada moderne, et nous sommes très heureux de pouvoir faire de cette exposition une réalité. »

- Caitlin Bailey, directrice générale, Centre canadien pour la Grande Guerre

Les faits en bref

La mission du Centre canadien pour la Grande Guerre est de préserver et de protéger les artéfacts et archives sur l'expérience des Canadiens et Canadiennes de la Première Guerre mondiale, et d'accroître leurs connaissances sur le sujet. L'institution souhaite ainsi donner une plus grande importance à l'histoire de la Première Guerre mondiale au Canada dans son ensemble et la présenter d'une manière plus inclusive dans les communautés canadiennes d'aujourd'hui, tout en demeurant fidèle aux registres historiques existants.

Le projet consiste à créer et à présenter une exposition itinérante qui porte sur le retour des anciens combattants de la Première Guerre mondiale, alors confrontés à une société différente de celle qu'ils avaient quittée en 1914. Des archives, des photographies et des objets témoigneront des mouvements sociaux des années 1920 qui ont suivi cet événement historique.

Le gouvernement du Canada a créé un fonds d'urgence de 500 millions de dollars en guise de mesure d'aide temporaire supplémentaire pour les organismes des secteurs de la culture, du patrimoine et du sport qui subissent des pertes financières importantes en raison de la pandémie de la COVID-19. De cette enveloppe, 53 millions de dollars sont destinés au secteur du patrimoine et sont versés par l'entremise du volet d'urgence du Programme d'aide aux musées. Ce fonds d'urgence servira à maintenir des emplois et à favoriser la continuité des activités des organismes dont la viabilité a été touchée.

Le Programme d'aide aux musées appuie les établissements et les travailleurs du patrimoine dans le but de préserver et de présenter des collections patrimoniales. Le programme favorise la préservation du patrimoine culturel autochtone et facilite l'accès aux collections patrimoniales pour tous les Canadiens et Canadiennes. Il favorise également l'essor des connaissances, des compétences et des pratiques professionnelles liées aux fonctions muséales clés.

