Déclaration de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada du 30 juillet 2020





OTTAWA, ON, le 30 juill. 2020 /CNW/ - Au lieu de présenter une mise à jour en personne aux médias, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« On a signalé 115 470 cas de COVID-19 au Canada, dont 8 917 décès. Des personnes infectées, 87 % sont rétablies. À ce jour, des laboratoires de partout au Canada ont analysé les tests de dépistage de la COVID-19 de 3 946 565 personnes. Au cours de la dernière semaine, 40 665 personnes en moyenne ont passé un test de dépistage chaque jour, dont 1 % ont reçu un résultat positif. Hier, 476 nouveaux cas ont été déclarés à l'échelle nationale, portant la moyenne mobile sur 7 jours à 461 cas déclarés quotidiennement au pays.

Cette semaine marque six mois depuis que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que la COVID-19 constituait une urgence de santé publique de portée internationale et que le Canada a annoncé son premier cas de COVID-19. Durant cette courte période, le virus s'est propagé partout dans le monde. Bien que le Canada ait réussi à aplatir la courbe et à avoir un certain contrôle sur l'épidémie, nous ne pouvons pas nous permettre de relâcher nos efforts. Plusieurs pays qui avaient initialement réussi à maîtriser leur épidémie de COVID-19 sont confrontés à une résurgence de cas. Au cours de la dernière semaine, l'OMS a signalé en moyenne plus de 240 000 nouveaux cas et plus de 6 000 nouveaux décès par jour dans le monde, si bien que le nombre cumulatif de cas a maintenant dépassé 16,5 millions, dont plus de 656 000 décès. La COVID-19 n'est pas éradiquée, et le virus continue de se propager dans de nombreuses régions du monde. Tant que le virus n'est pas maîtrisé partout, la vie ne pourra pas revenir à la normale où que ce soit.

Nous connaissons les mesures de santé publique et les précautions individuelles quotidiennes à prendre pour maintenir le contrôle de la COVID-19 au Canada. Comme je l'ai déjà dit, le virus se fiche de nos efforts passés; c'est ce que nous faisons maintenant qui compte. En comprenant les risques, en respectant les directives de santé publique locales et en prenant les précautions nécessaires, nous serons bien placés pour prendre des décisions éclairées qui protègeront nos familles et nos collectivités. Les ressources présentées ici peuvent vous aider. »

