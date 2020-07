Les réseaux à très haut débit créent une compétitivité différenciée pour les opérateurs





SHENZHEN, Chine, 30 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Huawei a organisé la séance « Premium Networks, Better Digital World » (Des réseaux à très haut débit pour améliorer le monde numérique) lors du Better World Summit 2020. Durant cette séance en mode interactif, des opérateurs internationaux, l'analyste d'IDC et Huawei ont discuté de la façon dont les opérateurs pouvaient différencier leurs services et perfectionner les réseaux pour assurer l'essor de leurs entreprises.

Les réseaux différenciés constitueront un avantage concurrentiel pour les opérateurs

La numérisation rapide du secteur de la technologie de l'information et des communications (TIC), couplée au déploiement élargi de la technologie 5G, à l'essor de l'apprentissage en ligne durant la récente crise sanitaire mondiale et au cloud public, a intensifié la pression exercée sur l'infrastructure des réseaux. Gary Lu, président, Marketing des réseaux et ventes de solutions, à Huawei, a fait les déclarations suivantes : « La numérisation industrielle s'accélèrera au cours des cinq prochaines années et les particuliers, les résidences et les entreprises exigeront encore davantage des services qu'ils reçoivent. Nous pensons qu'il est préférable pour les opérateurs de remplacer les services sans garantie par des services différenciés, assortis d'accords sur les niveaux de service (ANS). C'est ainsi que nous pourrons monétiser les valeurs des réseaux et nous démarquer de nos concurrents. »

Matt Eastwood, premier vice-président d'IDC, a fait un discours sur le sujet suivant : « La transformation numérique, son effet d'échelle et son automatisation ». Il a déclaré que les opérateurs devraient planifier et construire les futurs réseaux cibles en se basant sur le modèle de l'indice d'architecture clé afin de se préparer pour la transformation numérique du secteur d'activité.

Adopter la F5G ? La fibre est une mine d'or

Richard Jin, président, Gamme des produits de transport et de réseaux d'accès à Huawei, a déclaré : « La fibre est une mine d'or. La fibre, c'est le futur. La fibre sera partout. La connectivité optique est à la base de l'expérience optimale en matière de service. La solution AirPON d'Huawei aide les opérateurs de téléphonie mobile à construire de façon efficiente des réseaux de fibre optique jusqu'à l'abonné pour déployer des connexions optiques omniprésentes. Les terminaux de réseaux optiques (ONT) et les terminaux de lignes optiques (OLT) à intelligence artificielle intégrée (eAI) avec intelligence répartie augmentent les revenus des opérateurs et réduisent le taux de résiliation en assurant une expérience optimale de bout en bout en matière de services résidentiels. Pour de nombreuses entreprises, la solution de ligne privée OTN à très haut débit améliore la qualité de la connectivité grâce à des réseaux et à des services cloud de haute qualité, et aide les opérateurs à mieux servir le marché des entreprises. »

Lv Pin, vice-président de China Telecom Anhui, a présenté quelques cas d'utilisation de Wi-Fi à haut débit et de protection électronique pour maisons intelligentes. Entre-temps, Cai Weiwen, membre du conseil d'administration et vice-président de China Mobile Guangdong, a parlé des innovations « tout optique » et évoqué des cas d'utilisation commerciale de réseaux virtuels dans le cloud (Cloud VR), de télévisions optiques (OTV), de réseaux privés à très haut débit OTN et de services 5G pour les trains à grande vitesse. Ces technologies ont été combinées afin de construire une plateforme de communication améliorée pour la Grande région de la Baie comprenant Guangdong, Hong Kong et Macao.

Réseau intelligent IP tout service avec ANS garantis

Les réseaux IP sont des incontournables de l'ère de la technologie 5G et du cloud et doivent appuyer un transport tout service de haute qualité. Kevin Hu, président, Gamme de produits de communication des données à Huawei, a fait les déclarations suivantes : « À l'ère de la 5G et du cloud, le réseau IP doit être associé à une large bande passante et à une grande disponibilité, et aller bien au-delà du réseau de transport courant sans garantie pour devenir un réseau de transport de production avec des ANS garantis. C'est pour cela qu'Huawei lance ses routeurs NetEngine série 8000 conçus pour un réseau IP avec bande passante ultra-large, connectivité intelligente, et exploitation et maintenance. Les exigences relatives au service 5G seront ainsi satisfaites durant la cloudification de l'entreprise, ce qui stimulera l'essor des activités des opérateurs. »

Luo Rui, vice-président de China Telecom Ningxia, a parlé d'intégrer la solution de ligne privée IP intelligence d'Huawei, TOUT D'ABORD à des réseaux privés, pour les utilisateurs des secteurs gouvernementaux, de la santé et de l'éducation, en installant des connexions transparentes entre les réseaux et les clouds de haute qualité. Faruk Ekici, responsable de la planification des réseaux de transport à Turkcell, a parlé de la construction d'un réseau IP convergé et programmable compatible avec la 5G, et envisage d'autres moyens de se démarquer avec les technologies IP de prochaine génération.

iMaster NCE accélère l'autonomie du réseau FBB pour assurer l'agilité des entreprises

Nous nous dirigeons vers un monde intelligent, entièrement connecté. L'automatisation des réseaux et l'intelligence sont indispensables pour offrir une expérience et un transport tout service de la meilleure qualité. David Lu, président, Développement général d'Huawei, a fait les remarques suivantes : « Les réseaux autonomes sont très appréciés des organismes de réglementation et représentent le but à atteindre pour l'évolution des opérateurs. Le produit iMaster NCE d'Huawei, un système de gestion et de contrôle intelligents axés sur le FBB, se concentre sur la valeur que présentent les technologies 5G et F5G, et met en oeuvre graduellement des réseaux automatisés, autonomes, qui s'auto-rétablissent et s'auto-optimisent. Le système iMaster NCE garantit un ANS optimal avant, pendant et après la vente. De plus, le système utilise les technologies de l'IA et des métadonnées pour mettre en place un entretien et une maintenance proactifs dont l'efficience s'en trouve augmentée, ce qui se traduit en outre par une meilleure exploitation du réseau. »

Les réseaux à très haut débit présentent de nouvelles opportunités pour les opérateurs. Collaborons pour saisir ces opportunités et créer un monde numérique meilleur qui offre de la valeur à tout le monde.

