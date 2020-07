Programme Affluents Maritime - Votre gouvernement investit plus de 200?000 $ pour la préservation des écosystèmes aquatiques de la rivière des Outaouais





QUÉBEC, le 30 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde 214?978 $ pour soutenir la réalisation d'un projet de Coalition Navigation. Celui-ci vise l'acquisition de connaissances et la sensibilisation des navigateurs de plaisance à l'importance de contrôler l'impact de leurs vagues et de protéger les écosystèmes aquatiques sensibles en zone peu profonde.

La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, en fait l'annonce aujourd'hui.

Cette somme provient du Programme Affluents Maritime, lequel permet aux organismes admissibles de bénéficier d'une aide financière pour mettre en oeuvre des projets issus des plans directeurs de l'eau.

« La sensibilisation à l'importance de la préservation des écosystèmes aquatiques répond en tout point aux orientations de notre gouvernement en matière de développement maritime pour le Québec. Le Québec est reconnu mondialement pour ses nombreux lacs et rivières, et il est primordial de soutenir des projets mobilisateurs en ce qui concerne la santé de nos cours d'eau. Les Québécoises et Québécois pourront ainsi continuer à profiter de cette richesse collective pour de nombreuses décennies. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Au Québec, l'érosion des berges est une préoccupation constante, et il est donc essentiel que notre gouvernement appuie un projet de sensibilisation et d'acquisition de connaissances à ce sujet. J'ai confiance que nous pouvons toutes et tous agir pour réduire les impacts négatifs de nos actions sur nos berges et améliorer la qualité de notre eau. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

« La navigation de plaisance peut avoir des répercussions considérables sur les écosystèmes sensibles au sein desquels elle est pratiquée. Les vagues créées lors du passage d'un bateau peuvent accentuer l'érosion des berges et modifier la qualité de l'eau. La Coalition Navigation souhaite sensibiliser les navigateurs de plaisance à l'importance d'utiliser le bon bateau, au bon endroit. »

Antoine Verville, directeur général du Regroupement des organismes de bassins versants du Québec

Les objectifs du projet sont de :

mieux comprendre les effets du batillage sur les berges et le transport sédimentaire en ce qui a trait à la navigation de plaisance



sensibiliser les plaisanciers sur la rivière des Outaouais.

Le Programme Affluents Maritime dispose d'un budget annuel de 1?390?000 $ et est géré par le Regroupement des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ).

Le soutien financier octroyé à l'organisme bénéficiaire pourra couvrir jusqu'à :

75 % des coûts admissibles pour les projets réalisés dans le bassin versant d'un affluent navigable du Saint-Laurent ou à l'embouchure d'un affluent principal;

60 % des coûts admissibles pour les projets réalisés dans le bassin versant d'un affluent non navigable du Saint-Laurent .

. Ce programme a pour buts de :

répondre aux objectifs de la Stratégie maritime du Québec en matière de protection du territoire maritime et de ses écosystèmes;



s'assurer d'une meilleure intégration de la dynamique fleuve-affluents par la mise en oeuvre d'actions ciblées par les acteurs de l'eau dans les plans directeurs de l'eau.

