Projet d'exploitation de Bay du Nord - Période de consultation publique

L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) réalise une évaluation environnementale fédérale pour le projet d'exploitation de Bay du Nord, situé dans la zone extracôtière, à environ 450 kilomètres à l'est de St. John's, à...

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs annonce que les pêcheurs pourront conserver un grand saumon, c'est-à-dire un individu mesurant 63 centimètres ou plus, dans les 13 rivières ou parties de rivières suivantes à compter du 1er août 2020...

Le bassin du lac Winnipeg est le deuxième plus grand bassin versant du Canada, couvrant près d'un million de kilomètres carrés qui s'étendent sur quatre provinces canadiennes et quatre États américains. Avec sept millions d'habitants, le bassin est...

La commission d'enquête du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE), composée de Mme Corinne Gendron, présidente, et de MM. Antoine Morissette et Pierre Renaud, commissaires, annonce la 2e partie de l'audience publique sur le Projet de...