Nouvelle tarification en vigueur le 1er octobre 2020





Augmentation moyenne de 2 %

Les titres unitaires demeurent au même prix

Lancement de deux nouveaux titres

MONTRÉAL, le 30 juill. 2020 /CNW Telbec/ - L'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) a rendu publiques aujourd'hui les grilles tarifaires des services de transport collectif de la région métropolitaine qui seront en vigueur à compter du 1er octobre 2020. L'ARTM maintient un taux d'indexation tarifaire comparable à celui des années précédentes, soit 2 % en moyenne. L'ARTM a décidé toutefois de ne pas indexer les titres unitaires qui sont davantage utilisés en cette période de télétravail et de post-confinement. Il s'agit du tarif 1 passage/comptant exo, RTL, STM et STL ainsi que les titres 1 passage comptant TRAM et TRAIN.

Deux nouveaux titres métropolitains illimités

Dans le but de faciliter les déplacements en transport collectif, l'ARTM introduit à partir du 1er octobre deux titres métropolitains illimités : « Soirée illimitée » et « Week-end illimité ». Il sera alors possible de se déplacer à prix avantageux dans l'ensemble des modes de transport collectif et sur l'ensemble du territoire métropolitain, une première dans la région.

TITRES DÉPLACEMENTS ILLIMITÉS ENTRE MODES PRIX Soirée illimitée 18 h le soir et 5 h le lendemain Bus, train, métro 5,50 $ Week-end illimité Vendredi 16 h et lundi 5 h Bus, train, métro 14,25 $

Nouvelles grilles tarifaires

Pour consulter la grille tarifaire en vigueur à compter du 1er octobre 2020 pour le transport régulier, cliquez ici.

Pour consulter la grille tarifaire en vigueur à compter du 1er octobre 2020 pour les services de transport adapté, cliquez ici.

L'ARTM s'est efforcée de préserver l'accessibilité et la compétitivité du transport collectif tout en tenant compte de l'augmentation des coûts d'exploitation et du maintien de l'équilibre du financement des services, qui sont financés à hauteur d'environ 30 % par les usagers.

Contrairement à d'autres organismes de transport des grandes villes canadiennes comme Toronto, Calgary et Winnipeg qui procèdent à l'indexation des tarifs en début d'année, l'ARTM le fait habituellement le 1er juillet. Annoncée dans le budget 2020, l'indexation prévue a été reportée au 1er octobre afin d'éviter momentanément un impact financier supplémentaire aux usagers dans le contexte difficile lié au confinement.

L'analyse comparative des titres mensuels permet d'illustrer que l'offre tarifaire de l'ARTM demeure la plus compétitive des grandes régions métropolitaines canadiennes et un des services le plus abordable au Canada comme à l'international.

L'Autorité régionale de transport métropolitain a été créée par le projet de loi 76, qui a modifié la gouvernance du transport collectif dans la grande région métropolitaine de Montréal. Dans une perspective de développement durable et de cohésion régionale, l'Autorité régionale de transport métropolitain planifie, organise, finance et fait la promotion du transport collectif et du transport adapté dans la région métropolitaine de Montréal, afin d'offrir une expérience de mobilité simple, intégrée, fluide et efficace. Elle élabore à cette fin un plan stratégique de développement, une politique de financement, un cadre tarifaire et des ententes de services qui encadrent le développement, l'organisation et le financement de ces services. Pour ce faire, l'Autorité travaille à mobiliser les forces vives du milieu des transports collectifs autour d'une vision unifiée.

SOURCE Autorité régionale de transport métropolitain

Communiqué envoyé le 30 juillet 2020 à 11:00 et diffusé par :