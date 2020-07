Longue fin de semaine du mois d'août : plus loin, plus sûr





TORONTO, le 30 juill. 2020 /CNW/ - Alors que les collectivités des villes à travers la province reprennent leurs activités, Ontario Power Generation (OPG) souhaite vous rappeler d'être toujours extrêmement prudents et de faire preuve de bon sens pendant cette longue fin de semaine du mois d'août lorsque vous vous trouvez aux abords de l'eau, et plus particulièrement aux abords de nos centrales hydroélectriques et de nos barrages.

« À OPG, votre sécurité est au coeur de nos priorités. Nous vous demandons d'être très prudents cette longue fin de semaine, lorsque vous serez aux abords des voies navigables ou dans l'eau, a déclaré Mike Martelli, président, Production d'énergie renouvelable d'OPG. Que vous partiez naviguer, nager ou pêcher, les conditions peuvent changer brusquement, sans signes annonciateurs. »

Les voies navigables aux abords des installations d'OPG ne sont pas des lieux récréatifs sûrs. Avant de participer à toute activité récréative extérieure sur l'eau, OPG conseille au public de se rendre tout d'abord sur le site www.opg.com/watersafety.

Malgré nos avertissements constants, certaines personnes ne tiennent pas compte des panneaux et des barrières d'OPG, se mettant ainsi en danger. OPG travaille de concert avec la Police provinciale de l'Ontario pour faire respecter ces avertissements, et des accusations peuvent être - et ont été - portées.

OPG exploite 66 centrales hydroélectriques et 241 barrages sur 24 rivières en Ontario.

Les activités sur l'eau peuvent être très amusantes lorsqu'elles sont réalisées de manière sécuritaire. Profitez bien de la longue fin de semaine du mois d'août, laquelle correspond à la date non officielle marquant le milieu de l'été, mais n'oubliez pas de rester plus loin et de garder vos distances, c'est plus sûr.

