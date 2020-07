Kia Canada présente une édition limitée de la Stinger primée





TORONTO, 30 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kia Canada Inc. (KCI) Les amoureux de la Stinger peuvent maintenant affirmer leur singularité et vivre leur passion à son plus haut niveau. En effet, Kia présente une édition limitée audacieuse de sa Stinger dont la couleur orange vif ne manquera pas d'enflammer la route.



Prévue pour le début du printemps, la Stinger Édition Limitée s'inspire de la Stinger GT Limited 2021. Pour assortir l'intérieur à la couleur éclatante de l'extérieur, les tapis de protection sont ornés de coutures orange très seyantes.

« La Kia Stinger est déjà un modèle dont la beauté ne laisse personne indifférent, mais on ne peut que tourner la tête devant cette éclatante couleur orange, » affirme M. Michael Kopke, directeur général du marketing. « Et, puisqu'un nombre limité de véhicules seront produits pour le marché canadien, je suis certain que cette Stinger Édition Limitée sera très demandée. »

Depuis son arrivée en 2018, la Kia Stinger a remporté de nombreux prix dans le monde entier, y compris le prix AJAC de la Voiture de l'année 2019 au Canada. Elle continue d'être reconnue comme l'un des succès automobiles remarquables de Kia.

Le prix de l'Édition Limitée se situe à 51,995 $ et ce modèle peut être commandé dans les concessions. Pour obtenir davantage de renseignements, veuillez visiter Kia.ca/stinger-orange-fluo

La Stinger GT Limited orange vif offre une performance élevée ainsi que les spécifications suivantes :

Un moteur GDI à 6 cylindres et double turbo de 3,3 L

Une puissance de 365 ch et un couple de 376 lb-pi

Une traction intégrale

Une boîte automatique Sportmatic à 8 vitesses

Une suspension à contrôle électronique

Une caméra à 360°

Des systèmes perfectionnés d'assistance à la conduite

Un affichage tête haute

Un différentiel à glissement limité

La technologie de démarrage/arrêt au ralenti

Un mode de conduite sélectionnable (Eco/Intelligent/Confort (Normal)/ Sport/Personnalisé)

Une transmission électronique

Des palettes de changement de vitesses au volant

Des freins ABS à disque aux 4 roues

Des freins Brembo

Sept coussins gonflables (deux perfectionnés à l'avant, deux latéraux avant, deux latéraux de type rideau, un pour les genoux du conducteur)

Des jantes en alliage usiné de 19 po

Des pneus Michelin de performance

Deux pots d'échappement intégrés

Des phares avant bifonctionnels à DEL

Des feux de route à DEL

Des feux de position à DEL

Des barres d'éclairage arrière à DEL

Une sellerie en cuir Nappa

Des tapis de sol avec coutures orange

Une clé intelligente (et le démarrage à bouton-poussoir)

Une interface multimédia avec écran de 8 po et navigateur intégré

Le système d'infodivertissement Intelligence UVO

Une chaîne audio de luxe Harmon-Kardon et 15 haut-parleurs

Les systèmes Android Auto et Apple CarPlay

Kia Canada Inc. (KCI), fondée en 1999, est une filiale de la Kia Motors Corporation (KMC) basée à Séoul, en Corée du Sud. La gamme complète de véhicules primés Kia offre une qualité de classe mondiale et la satisfaction client grâce à un réseau de 195 concessionnaires répartis dans tout le pays. La société emploie 170 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi que dans différents emplacements à travers le Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec. Le slogan de Kia « Le pouvoir de surprendre » symbolise l'engagement de la société, à l'échelle mondiale, à surpasser les attentes des clients par le biais de l'innovation automobile soutenue. Qu'il s'agisse de modèles compacts, de multisegments, ou de véhicules électriques parmi les meilleurs de l'industrie, chaque Kia offre une combinaison supérieure d'ingénierie de précision, de performances exceptionnelles, de caractéristiques innovatrices et de systèmes de sécurité avancés. Kia a vendu plus d'un million de véhicules, y compris des modèles populaires au Canada comme la Soul, la Forte, le Sportage, le Sorento, la Stinger et le nouveau Seltos. Pour en savoir plus, Kia.ca/stinger-orange-fluo ou Facebook , LinkedIn , Twitter ou Instagram .

