Truffle Medeor FPCI éligible à l'initiative « Engagements des investisseurs institutionnels en faveur du financement des futurs leaders technologiques »1

Un des seuls fonds européens à accompagner ses entreprises depuis leur création jusqu'à leur stade commercial, Truffle Capital lance son nouveau fonds Truffle Medeor FPCI. L'ambition est d'agir comme lead investor opérationnel afin de faire des entreprises françaises radicalement innovantes en MedTech et BioTech des leaders mondiaux. Avec une cible d'investissement de 800 M? et un focus MedTech, Medeor se positionne comme le plus important fonds européen et parmi les premiers mondiaux sur la MedTech.

Avec ce nouveau fonds, Truffle s'inscrit dans la continuité de ses activités historiques en accompagnant jusqu'à l'industrialisation et au succès commercial des sociétés radicalement innovantes en MedTech et BioTech. Le fonds Truffle Medeor FPCI ambitionne ainsi de former puis de garder en France des futurs leaders mondiaux, en évitant leur cession prématurée à des entreprises étrangères. Ce fonds, d'une taille cible de 600 à 800 M?, est doté d'une stratégie ambitieuse et claire :

Ses cibles seront des entreprises « adolescentes » et indépendantes : Fondées sur la R&D et la conquête de marchés étrangers ( market access international) Axées sur le développement de produits résultant d'innovations technologiques radicales

Sa stratégie d'investissement est claire : 65% des investissements en MedTech, à un stade pré-commercial ou commercial, avec un focus Implants Bioprothétiques Connectés et médecine interventionnelle mini-invasive : convergence entre implants bioprothétiques connectés, microrobotiques, imagerie et intelligence artificielle 35% des investissements en BioTech, en phase 2 à 3, avec un focus sur les nouvelles technologies d'immunomodulation Ces deux secteurs représentent des marchés mondiaux de 500 Mds$ pour la MedTech (dont la France est quasi-absente) et 1 600 Mds$ pour la BioTech Des tickets d'investissement de 30 à 80 M? par société, pour un portefeuille à terme constitué de 12 à 15 participations

Son sourcing repose sur un mix à la fois national et international : Deux tiers des sociétés sourcées en France : des sociétés créées et accompagnées par Truffle via ses fonds early-stage et d'autres sociétés prometteuses françaises sélectionnées par Truffle et dont Truffle n'aura pas été à l'origine Un tiers des sociétés américaines et européennes que le fonds incitera à s'installer en France : fusion de 2 ou 3 entreprises sur des technologies complémentaires pour créer une société avec un portefeuille d'activités diversifié permettant de minimiser le risque tout en maximisant la probabilité de succès d'un produit, qui permettrait à cette société de se positionner en leader. Dans tous les cas, Truffle agira, comme il l'a toujours fait, en tant que lead investor et les sociétés seront implantées ou implantables en France

Son objectif de performance à terme se chiffre à 20% de TRI net, avec des sorties à 5 ans.

Le fonds bénéficiera de toute l'expertise et du réseau de Truffle Capital, fort de ses 18 ans d'expérience :

Truffle souhaite fédérer des investisseurs institutionnels prestigieux, avec d'ores et déjà des marques d'intentions fortes de quelques investisseurs historiques, qui partageront avec lui la passion des innovations radicales issues des meilleures universités et des révolutions médicales qui prolongent et améliorent la vie des patients, tout en bénéficiant des gains en capital générés par les investissements propriétaires de Truffle.

Menée par le Dr Philippe Pouletty, l'équipe constituée de cinq partners expérimentés a déjà démontré sa capacité à accompagner des entreprises à des stades avancés de leur développement. En 2020, l'équipe a continué de se renforcer avec le recrutement de deux juniors au deuxième trimestre et le recrutement de trois nouveaux profils seniors devrait être concrétisé d'ici la fin de l'année. Truffle envisage également de pérenniser une équipe dédiée Truffle Operating Partners sur des compétences spécifiques (développement clinique, industrialisation, market access, finance). Toute l'équipe d'investissement, à l'exception d'un partner chinois, est localisée en France.

La stratégie de Truffle Capital se situe dans le droit fil de l'ambition présidentielle qui consiste à renforcer le leadership technologique et économique de la France : ce leadership se conforte et se défend grâce aux innovations de rupture, en particulier celles qui bouleverseront le champ médical. C'est ce leadership qui crée de manière durable en France de l'emploi qualifié, non délocalisable. Truffle Capital souhaite participer de plus en plus activement à cette dynamique et dispose d'atouts majeurs pour y apporter une contribution décisive.

À propos de Truffle Medeor FPCI, Philippe Pouletty déclare : « Avoir été labellisé comme contributeur actif de la stratégie de scale-up des entreprises françaises de technologie est une véritable reconnaissance, tant du savoir-faire de Truffle Capital pour créer et développer de jeunes entreprises leaders dans leur secteur que de notre capacité à participer activement à la stratégie industrielle et d'innovation initiée par la Présidence de la République et le Gouvernement. »

À propos de Truffle Capital

Fondée en 2001, Truffle Capital est une société de Venture Capital européenne indépendante, spécialisée dans les Sciences de la Vie (MedTech et Biotech) et les technologies de rupture des secteurs IT (FinTech et InsurTech). Truffle Capital a pour mission d'accompagner la création et le développement de jeunes entreprises innovantes, capables de devenir les leaders de demain. Présidée par Patrick Kron et dirigée par le Docteur Philippe Pouletty et Bernard-Louis Roques, Cofondateurs et Directeurs Généraux, Truffle Capital a levé plus de 1,1 milliard d'euros depuis sa création et a accompagné plus de 75 entreprises dans les secteurs des technologies digitales et des sciences de la vie. La RSE est au coeur des entreprises créées et accompagnées par Truffle Capital qui s'inscrit également dans une démarche RSE engagée traduite par la signature des UNPRI depuis 2012 et des notations PRI en hausse et dans le haut du tableau sur les modules Strategy & Governance et Private Equity.

En 2019, Truffle Capital a annoncé la levée de près de 400 millions d'Euros de ses fonds institutionnels early-stage.

Plus d'informations : www.truffle.com ? Twitter : @trufflecapital

1 Initiative du Gouvernement suite au rapport établi par Philippe Tibi intitulé « Financer la IV révolution industrielle - Lever le verrou du financement des entreprises technologiques »

