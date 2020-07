Royal Caribbean Group hisse les voiles en mettant à jour son identité d'entreprise





MIAMI, 30 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Lorsqu'une société est renommée pour relever la barre sur le design et l'innovation, rien n'échappe au mantra de l'amélioration continue : pas même le nom de la Société.

C'est pourquoi Royal Caribbean Cruises Ltd. se fait désormais connaître sous un nouveau blason : Royal Caribbean Group (NYSE : RCL).

« Ce nom est plus simple, plus frais et plus moderne. Il est aussi plus évocateur : Royal Caribbean Group sonne comme le nom d'une société mère, reflétant notre croissance et notre évolution depuis la dernière fois ? c'était il y a plus de 20 ans ? où nous avons actualisé notre identité, » a déclaré Richard Fain, président et chef de la direction de Royal Caribbean Group.

Les marques de lignes de croisière emblématiques de la Société ? Caribbean International, Celebrity Cruises, Silversea, Azamara, TUI Cruises et Hapag-Lloyd Cruises ? sont toutes maintenant fièrement membres de Royal Caribbean Group.

Le logo de Royal Caribbean Group a lui aussi suivi cette mise à jour. La couronne symbolique de la Société et son ancre caractéristique ont été effilées et rendues plus symétriques pour s'inscrire à présent à l'intérieur d'un cercle par tous les temps.

Chermayeff & Geismar & Haviv a redessiné l'identité de Royal Caribbean Group.

À propos de Royal Caribbean Group

Royal Caribbean Group (NYSE : RCL) est le nom d'entreprise en exploitation pour Royal Caribbean Cruises Ltd. Royal Caribbean Group est propriétaire de quatre marques mondiales de croisières de vacances : Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, Silversea et Azamara. Royal Caribbean Group est également propriétaire à 50 % d'une coentreprise exploitant TUI Cruises et Hapag-Lloyd Cruises. Ensemble, nos marques exploitent 63 navires avec passation de commandes pour 16 autres à la date du 10 juillet 2020. En apprendre davantage sur www.rclcorporate.com ou www.rclinvestor.com.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1221675/Royal_Caribbean_Group_building.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1221674/Royal_Caribbean_Group_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 30 juillet 2020 à 09:00 et diffusé par :