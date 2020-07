Réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine - Signature du contrat de conception, de construction et de financement





MONTRÉAL, le 30 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports annonce que le processus d'attribution du contrat pour la conception, la construction et le financement du projet de réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine est maintenant terminé. Ainsi, le Ministère a procédé à la signature du contrat avec le candidat sélectionné. Il s'agit de Renouveau La Fontaine inc., composé de :

Eurovia Infra;

Pomerleau inc.;

Dodin Campenon Bernard SAS.

Le candidat sélectionné est celui qui a soumis une proposition conforme aux exigences du Ministère tout en ayant démontré ses capacités financières et techniques, et ce, au meilleur prix. Cette étape marque le démarrage du projet. L'entrepreneur amorce ainsi la conception et la préparation du projet.

Le coût du contrat de conception-construction-financement pour la réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine est de 1,142 G$. Le gouvernement du Canada contribue financièrement à ce projet pour la somme de 427,7 M$ dans le cadre du Nouveau Fonds Chantiers Canada, volet Infrastructures provinciales-territoriales - Projets nationaux et régionaux. Les villes de Montréal et de Boucherville apportent également une contribution respective de 3 M$ et de 1,1 M$.

Faits saillants

Le projet de réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, reliant Montréal à la Rive-Sud, vise à maintenir et à moderniser cette infrastructure de première importance pour le transport des personnes et des biens.

Il s'agit d'un projet réalisé en mode conception-construction-financement.

Les mesures d'atténuation en transport collectif dans l'axe des autoroutes 20 et 25 seront en vigueur avant le début des entraves majeures, prévu en 2022.

Pour plus d'information sur les travaux à venir en ce qui a trait à la réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, consultez la page Web consacrée au projet au www.transports.gouv.qc.ca/lafontaine.

