Nestlé Canada et la Ligue nationale de hockey annoncent un partenariat canadien pluriannuel





KITKAT devient le chocolat officiel de la LNH au Canada

NEW YORK et NORTH YORK, ON, le 30 juill. 2020 /CNW/ - Nestlé Canada et la Ligue nationale de hockey (LNH) ont annoncé aujourd'hui un partenariat pluriannuel, désignant KITKAT comme étant le chocolat officiel de la LNHMD au Canada.

Le partenariat démarre avec le concours Grande pause hockey, qui donnera aux fans de KITKAT la chance de gagner une expérience ultime en finale de la Coupe StanleyMD de 2021 et des prix remis chaque jour. Les détails du concours seront disponibles à l'adresse kitkat.ca et kitkat.ca/pausehockey, à compter du 1er août 2020.

Dans le cadre de ce partenariat, Nestlé Canada pourra créer du contenu et participer à de grands événements de la LNH durant les saisons à venir, y compris la Classique hivernale de la LNH (NHL Winter Classic®), le Weekend du Match des étoiles de la LNH (NHL® All-Star Weekend), les séries éliminatoires de la Coupe Stanley (Stanley Cup® Playoffs), la finale de la Coupe Stanley (Stanley Cup® Final), les Trophées de la LNH (NHL Awardstm) et le Repêchage de la LNH (NHL Drafttm).

« KITKAT est une marque appréciée des Canadiens depuis des générations, et nous sommes ravis de nous joindre à l'autre véritable amour de notre nation, la LNH, a déclaré Chandra Kumar, chef directeur, division Confiserie, Nestlé Canada. Le lancement de ce partenariat pluriannuel, au moment même où approchent les éliminatoires de la Coupe Stanley 2020, lesquelles sont fort attendues, permettra de tirer davantage parti de deux solides marques canadiennes pour joindre de nouveaux publics par la création de moments mémorables pour les amateurs, et ce, d'un océan à l'autre. »

« Nous sommes ravis d'accueillir Nestlé Canada au sein de la famille de la LNH afin de mettre sur pied des programmes d'envergure axés sur les fans et reposant sur l'une des collations préférées du Canada, KITKAT, a déclaré Kyle McMann, vice-président de groupe du développement commercial et des commandites mondiales de la LNH. Alors que nous nous apprêtons à lancer la ronde de qualification de la Coupe Stanley 2020 ce samedi, notre partenariat avec Nestlé Canada nous donne l'occasion d'inviter les amateurs de hockey à prendre une pause avec KITKAT, pendant que la LNH fait son retour dans les foyers à l'échelle du pays. Nous avons hâte de célébrer notre match avec les fans en produisant du contenu captivant grâce à des activations uniques avec Nestlé Canada. »

Des expositions en magasin de KITKAT mettant en vedette l'image de marque de la LNH en tant que partenaire officiel sont actuellement présentées dans les épiceries et les magasins de détail partout au Canada. Dans le cadre de ce partenariat, Nestlé Canada mobilisera également des amateurs passionnés de la LNH et fera la promotion de nouveaux produits novateurs dans les catégories de la pizza congelée et de la crème glacée.

NHL, l'écusson de la LNH, Stanley Cup (Coupe Stanley) et le nom de NHL Winter Classic (la Classique hivernale de la LNH) sont des marques déposées, et Stanley Cup Qualifiers (séries éliminatoires de la Coupe Stanley), NHL Awards (Trophées de la LNH) et NHL Draft (Repêchage de la LNH) sont des marques de commerce de la Ligue nationale de hockey. Tous droits réservés.

À propos de Nestlé Canada

Nestlé est la plus grande entreprise de produits alimentaires et de boissons au monde et elle est présente dans 189 pays. Au Canada, Nestlé fabrique ou distribue localement des produits dont les marques sont les plus reconnues et les plus appréciées dans le monde entier, notamment CUISINE MINCEUR, BOOST, NESQUIK, NESTLÉ BON DÉPART, HÄAGEN-DAZS, KITKAT, NESCAFÉ, NESTLÉ PURE LIFE, NESTLÉ DRUMSTICK, NESTLÉ PURINA ET NESPRESSO. Ses 4 500 employés répartis dans environ 18 adresses au Canada sont engagés envers le principe de Nestlé, soit d'améliorer la qualité de vie et de contribuer à un avenir plus sain. En 2016, Nestlé a célébré ses 150 ans. Elle est présente au Canada depuis 1887. On peut trouver de plus amples renseignements à l'adresse www.corporate.nestle.ca.

À propos de la LNH

La Ligue nationale de hockey (LNHMD), fondée en 1917, compte 31 équipes et en accueillera fièrement une 32e, soit le Kraken de Seattle, pour la saison 2021-2022. Chaque équipe reflète la composition internationale de la Ligue avec des joueurs provenant de plus de 20 pays différents. Ces équipes se livrent compétition pour remporter le trophée le plus prestigieux de l'histoire du sport professionnel, la Coupe StanleyMD. Gary Bettman agit à titre de commissaire de la LNH depuis le 1er février 1993. Il a mené la plus importante ligue de hockey professionnel au monde à des revenus annuels de plus de 5 milliards de dollars, en plus d'établir des partenariats avec plus de 40 sociétés commanditaires prestigieuses. Chaque année, la LNH divertit plus de 670 millions d'amateurs de hockey dans les centres sportifs, ainsi que par l'intermédiaire de partenariats à la télévision nationale et à la radio. Elle compte plus de 151 millions d'abonnés à son compte et à ceux de ses équipes et de ses joueurs sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat et YouTube et plus de 100 millions d'amateurs en ligne sur le site NHL.com. La Ligue diffuse ses matchs à la télévision dans plus de 160 pays et territoires par l'intermédiaire de ses titulaires de droits, dont NBC/NBCSN et NHL Network aux États-Unis, Sportsnet et TVA au Canada, Viasat dans les pays nordiques ainsi que CCTV et Tencent en Chine. La LNH rejoint les amateurs de hockey partout dans le monde en permettant le visionnement en ligne de ses matchs dans tous les pays grâce à son service de diffusion en direct et sur demande, NHL.TVMC. Après avoir investi le monde du sport électronique en 2018, la ligue est l'hôte tous les ans du Championnat mondial de jeu vidéo de la LNH, accueillant des auditoires record sur sa plateforme de lecture en continu numérique durant la saison 2019. Les amateurs peuvent suivre la Ligue sur leur appareil mobile grâce à l'application gratuite NHLMD, sur neufs plateformes de réseaux sociaux, sur les ondes de SiriusXM NHL Network Radio ainsi que sur le site NHL.com/fr optimisé par SAP, qui est offert en huit langues et donne un accès sans précédent aux statistiques sur les joueurs et les équipes, mais aussi aux sommaires officiels des matchs réguliers et des éliminatoires remontant jusqu'à la création de la Ligue. La LNH est déterminée à bâtir des collectivités saines et vibrantes au moyen du hockey en augmentant la participation et l'engagement des jeunes, en favorisant des expériences positives en famille, en faisant la promotion de l'inclusion, d'une culture positive et du leadership et en soutenant une incidence durable sur les collectivités.

SOURCE Nestle Canada Inc.

Communiqué envoyé le 30 juillet 2020 à 08:30 et diffusé par :