Visa élargit son offre de débours de fonds en temps réel au Canada avec Moneris





Moneris met à profit Visa Direct de Visa pour offrir à un plus grand nombre de Canadiens un accès rapide et efficace à leurs fonds

TORONTO, le 30 juill. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, Visa a annoncé l'offre d'une nouvelle solution en partenariat avec Moneris Solutions Corporation (« Moneris »), l'un des principaux fournisseurs de service de traitement des paiements canadiens, afin d'étendre son offre de débours1 en temps réel au Canada. La solution de fonds en temps réel de Moneris, mise en oeuvre par Visa Direct, la plateforme de paiement en temps réel de Visa, aide les Canadiens à recevoir des débours rapides, simples et sécurisés, directement dans leurs comptes bancaires2. Avec Visa Direct, qui a traité 2 milliards de transactions3 au cours de la dernière année, Visa travaille avec les opérateurs de paiement du monde entier pour accélérer et rendre plus transparent le processus d'envoi et de réception des fonds.

Les solutions de paiement de Moneris desservent déjà 350 000 commerçants au Canada, des grands détaillants nationaux aux petites entreprises, et les possibilités de débours de fonds aux petites entreprises et aux consommateurs au Canada représentent environ 1,4 billion de dollars canadiens4. Les consommateurs canadiens désirent un accès rapide à leurs fonds ; 62 % d'entre eux déclarant qu'ils opteraient probablement pour un mode de paiement en temps réel s'il était disponible5. Pour les petites entreprises, la capacité de gérer les flux de trésorerie est essentielle à leur croissance et à leur succès : 85 % affirment qu'elles passeraient probablement à un nouvel acquéreur marchand offrant une solution de paiement en temps réel6.

Dans des périodes comme celle-ci, où l'impact de la COVID-19 continue à se faire sentir dans tous les aspects de la vie quotidienne et des affaires, un accès rapide aux fonds est particulièrement crucial. « Nous sommes heureux de travailler avec Moneris afin d'améliorer l'efficacité du processus d'envoi et de réception de l'argent, et d'offrir une expérience simplifiée aux personnes, aux familles et aux entreprises », a déclaré Brian Weiner, vice-président et chef de produit chez Visa Canada. « Grâce à Visa Direct, des millions de Canadiens peuvent accéder à leur argent où et quand ils le souhaitent, un atout de plus en plus apprécié en cette période sans précédent. »

« Nous sommes heureux de pouvoir travailler avec Visa pour contribuer à la mise en place de cette solution. Donner aux commerçants la possibilité de rembourser leurs clients en temps réel, rapidement, facilement et en toute sécurité constitue un avantage considérable pour nos commerçants », a déclaré Patrick Diab, chef de produit chez Moneris. « La suppression de la charge administrative liée à l'émission de chèques et la mise à disposition de fonds aux clients sur des cartes qui se trouvent déjà dans leur portefeuille contribueront à accroître l'efficacité de bon nombre de segments de nos commerçants. »

Moneris propose la solution de fonds en temps réel aux entreprises de divers secteurs, notamment dans le domaine des assurances, de l'économie de marché, des cartes prépayées et des prêts. La solution de fonds en temps réel de Moneris s'ajoute à une liste croissante d'entreprises et de collaborations innovantes au Canada utilisant Visa Direct. Pour plus d'information sur Visa Direct, visitez Visa.com/VisaDirect

____________________ 1 La disponibilité réelle des fonds dépend de l'institution financière qui les reçoit et de la région. Visa exige que les émetteurs dotés d'un accès rapide aux fonds permettent aux destinataires titulaires de carte d'accéder aux fonds dans les 30 minutes suivant l'approbation de la transaction. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter votre représentant Visa et le Guide de mise en oeuvre mondiale des transactions de crédit initiales de Visa Direct. 2 La solution de fonds en temps réel de Moneris, mise en oeuvre par Visa Direct, la plateforme de paiement en temps réel de Visa, est offerte par l'institution financière partenaire de Moneris et aide les Canadiens à recevoir des débours rapides, simples et sécuritaires, directement dans leurs comptes bancaires. 3 https://s1.q4cdn.com/050606653/files/doc_financials/2019/q4/CORRECTED-TRANSCRIPT-Visa,-Inc.(V-US),-Q4-2019-Earnings-Call,-24-October-2019-5-00-PM-ET.pdf Les données se rapportent à l'exercice financier 2019 de Visa, qui s'est terminé en septembre 2019. 4 Débours du groupe Aite entre entreprises et consommateurs au Canada : Étude de marché, décembre 2018. 5 Débours du groupe Aite entre entreprises et consommateurs au Canada : Étude de marché, décembre 2018 6 Débours du groupe Aite entre entreprises et consommateurs au Canada : Étude de marché, décembre 2018.

À propos de Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE : V) est un chef de file mondial en matière de paiements numériques. La mission de Visa Inc. consiste à relier le monde grâce au réseau de paiement le plus novateur, fiable et sûr, pour permettre aux personnes, aux entreprises et aux économies de prospérer. Le réseau de traitement mondial avancé, VisaNet, permet des paiements sûrs et fiables dans le monde entier, et il est en mesure de traiter plus de 65 000 messages de transactions à la seconde. L'accent que nous mettons sans relâche sur l'innovation permet une croissance rapide du commerce numérique, sur n'importe quel appareil, pour tous, partout. Alors que le monde passe de l'analogique au numérique, Visa consacre sa marque, ses produits, ses gens, son réseau et son échelle à redéfinir l'avenir du commerce. Pour plus d'information, visitez visa.ca, usa.visa.com/visa-everywhere/blog.html et @VisaCA.

À propos de Moneris

Moneris est le plus grand fournisseur canadien de solutions innovantes pour les paiements mobiles, en ligne et en magasin, traitant plus d'une transaction sur trois. Au service des entreprises de toute taille et de tout secteur, Moneris propose du matériel, des logiciels et des solutions pour aider à transformer la façon dont les entreprises se développent et fonctionnent, en matière de paiements et plus encore. Pour plus d'information, veuillez visiter www.moneris.com et suivre @moneris.



