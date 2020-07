Matthew Pearce annonce son départ à la retraite et passe les rênes à James Hughes





MONTRÉAL, le 30 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, Matthew Pearce a annoncé sa décision de prendre sa retraite en septembre 2020, après avoir occupé pendant près de 13 ans le poste de président et chef de la direction de la Mission Old Brewery, un des plus importants organismes sans but lucratif au Canada en première ligne de la lutte contre l'itinérance.

« Depuis 2008, Matthew a mené la Mission Old Brewery à travers une période de croissance significative et de transformation phénoménale qui a incité d'autres organismes à adopter les approches de la Mission pour mettre fin à l'itinérance chronique. Nous sommes tous profondément reconnaissants envers Matthew pour sa vision, son leadership et ses réalisations novatrices. Il nous manquera », a déclaré le président du conseil d'administration de la Mission, Eric Maldoff. « Matthew, qui a récemment reçu la Croix du service méritoire du Canada, laisse un héritage impressionnant non seulement à la Mission Old Brewery, mais à l'ensemble du secteur des services aux personnes en situation d'itinérance. Il passera les rênes à James Hughes, qui a été le directeur général de la Mission de 2004 à 2008 », a déclaré Me Maldoff.

Pendant le mandat de Matthew Pearce, la Mission Old Brewery a connu des changements fondamentaux, notamment :

L'établissement de nouveaux modèles et programmes de logement avec services de soutien adaptés aux besoins de populations précises, par exemple, le programme des Sentinelles à l'intention des anciens combattants sans abri, ce qui se traduit par un accès accru aux options de logement permanent et abordable destinées aux personnes en situation d'itinérance.

adaptés aux besoins de populations précises, par exemple, le programme des Sentinelles à l'intention des anciens combattants sans abri, ce qui se traduit par un accès accru aux options de logement permanent et abordable destinées aux personnes en situation d'itinérance. L'investissement dans la recherche, conduisant à la création d'un département de recherche en partenariat avec l'Université McGill - le premier et le seul en son genre au Canada - pour mieux connaître les causes profondes de l'itinérance, recueillir et échanger des données, et promouvoir la prise de décisions fondées sur des données probantes.

- le premier et le seul en son genre au - pour mieux connaître les causes profondes de l'itinérance, recueillir et échanger des données, et promouvoir la prise de décisions fondées sur des données probantes. L'ouverture d'un centre de triage et de contournement au sein de la Mission pour accueillir les gens qui se présentent dans un refuge pour la première fois , afin de réduire la période pendant laquelle ils vivent l'itinérance et de veiller à ce qu'ils soient logés adéquatement et réintégrés dans la collectivité.

, afin de réduire la période pendant laquelle ils vivent l'itinérance et de veiller à ce qu'ils soient logés adéquatement et réintégrés dans la collectivité. La transformation du refuge d'urgence en un centre de ressources accessible en tout temps , permettant ainsi aux résidents de demeurer sur place et parfaitement en contact avec le personnel et les services d'accompagnement dont l'objectif est de les aider à quitter la rue de façon permanente.

, permettant ainsi aux résidents de demeurer sur place et parfaitement en contact avec le personnel et les services d'accompagnement dont l'objectif est de les aider à quitter la rue de façon permanente. La création de partenariats multisectoriels avec d'autres organismes de lutte à l'itinérance à Montréal, le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, le Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM), la ville de Montréal et le Service de police de Montréal -- pour n'en nommer que quelques-uns -- dans le but d'améliorer les résultats des hommes et des femmes sans abri grâce à une action concertée et coordonnée. Les discussions tenues il y a de nombreuses années ont en définitive mené à l'ouverture de services comme l' unité de débordement hivernal de l'ancien hôpital Royal Victoria .

avec d'autres organismes de lutte à l'itinérance à Montréal, le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, le Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM), la ville de Montréal et le Service de police de Montréal -- pour n'en nommer que quelques-uns -- dans le but d'améliorer les résultats des hommes et des femmes sans abri grâce à une action concertée et coordonnée. Les discussions tenues il y a de nombreuses années ont en définitive mené à l'ouverture de services comme l' . L'élaboration de programmes novateurs de santé mentale en partenariat avec le secteur public, pour lesquels Matthew a reçu le Prix Ella Amir 2017 pour les innovations en santé mentale.

«?Je quitterai la Mission Old Brewery rempli d'une immense reconnaissance d'avoir travaillé avec un groupe exceptionnel de professionnels dévoués et talentueux, tant à l'intérieur des murs de la Mission que dans l'ensemble du secteur des services aux personnes en situation d'itinérance au Canada, poursuivant l'objectif commun de prévenir l'itinérance chronique et d'y mettre fin, et ce, au cours de notre vie. Cette expérience a été le point saillant de ma carrière. Je garde un souvenir rempli de gratitude et d'admiration pour mes collègues et nos généreux donateurs, ainsi que pour les nombreuses personnes qui sont venues à nos portes?», a déclaré Matthew Pearce.

James Hughes, qui a dirigé l'ouvrage Beyond Shelters : Solutions to Homelessness in Canada from the Front Lines (Au-delà des refuges : solutions à l'itinérance au Canada vues de la ligne de front) et d'autres publications axées sur la pauvreté, l'inclusion sociale et les affaires autochtones, affirme qu'il est honoré d'avoir été choisi pour prendre la barre de la Mission Old Brewery. « J'ai été tellement impressionné par l'évolution de la Mission Old Brewery, au cours de la dernière décennie, notamment en tant qu'acteur clé à l'avant-plan de la lutte à l'itinérance chronique au Canada. Nous continuerons de remettre en question le statu quo et de miser sur la collaboration pour trouver des solutions durables à ce problème social, a mentionné M. Hughes. Je me réjouis à l'idée de plonger directement dans le vif du sujet et de rejoindre nos équipes, nos donateurs et nos partenaires pour bâtir une société plus inclusive où chaque personne à un chez-soi. »

Eric Maldoff ajoute que le choix d'offrir à James Hughes la possibilité de succéder à Matthew et de diriger la prochaine phase d'évolution de la Mission était un choix naturel. «?Pendant son mandat à titre de directeur général, James a jeté les bases de notre orientation actuelle relativement à la réduction permanente de l'itinérance grâce à des solutions à long terme. Il jouit d'une excellente réputation quand vient le temps de défendre l'inclusion sociale et de contribuer à réduire la pauvreté et à mettre fin à l'itinérance chronique au Canada. Nous sommes enthousiastes de voir ce que ce prochain chapitre apportera.?»

À propos de la Mission Old Brewery

Fondée en 1889, la Mission Old Brewery est la plus grande ressource pour les hommes sans-abri au Québec et les femmes sans-abri au Canada. Elle offre un large éventail de programmes et de services avant-gardistes afin de contrer l'itinérance chronique. Parmi ceux-ci, on retrouve des services d'urgence améliorés, de logement et de soutien psychosocial, ainsi que des programmes de santé physique et mentale. La Mission mène également des initiatives de recherche et de sensibilisation qui contribuent à une meilleure compréhension de l'itinérance en tant que problème social qui peut être résolu. www.missionoldbrewery.ca

Disponibles pour des entrevues :

Matthew Pearce, président et chef de la direction sortant, Mission Old Brewery

James Hughes, prochain président et chef de la direction, Mission Old Brewery

