/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le secrétaire parlementaire Terry Duguid fera une annonce concernant le bassin du lac Winnipeg/

Molson Coors Beverage Company a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le deuxième trimestre de 2020 et a fourni une mise à jour sur les répercussions de la pandémie actuelle. M. Gavin Hattersley, président et chef de la direction de Molson Coors, a...

(tous les montants sont en dollars américains, à moins d'indication contraire) 1) Il y a lieu de se reporter à la rubrique intitulée « Définition et rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse...

Les représentants des médias sont priés de noter que le député de Winnipeg-Sud et secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique (Agence canadienne de l'eau), Terry Duguid, au nom du ministre de l'Environnement et...