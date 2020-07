/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Happy Valley-Goose Bay/





HAPPY VALLEY-GOOSE BAY, NL, le 29 juill. 2020 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un événement important concernant les infrastructures sociales à Happy Valley-Goose Bay en présence de Yvonne Jones, secrétaire parlementaire du ministre des Affaires du Nord et députée du Labrador, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de l'honorable Dwight Ball, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, de Jennifer Hefler-Elson du Labrador Friendship Centre et de Wally Andersen, maire de Happy Valley-Goose Bay. Perry Trimper, député provincial de Lake Melville sera également présent.

Date : Jeudi, le 30 juillet 2020



Heure : 16 h HAA



Lieu : Parc commémoratif Leon Cooper

Rue Grenfell

Happy Valley-Goose Bay, Terre-Neuve-et-Labrador



En cas de température inclémente, le lieu sera de l'autre côté de la rue :



Salle multifonctionnelle du Labrador Friendship Centre 49, rue Grenfell Happy Valley-Goose Bay, Terre-Neuve-et-Labrador

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 30 juillet 2020 à 06:00 et diffusé par :