Deenova triple sa série de victoires sans précédent en 2020 sur le marché français de l'automation pharmaceutique





Deenova a révélé publiquement que son succès sur le marché Français se poursuit sans relâche en 2020, avec de nouveaux contrats commerciaux remportés par Deenova pour des appels d'offres attribués par GHICL, Resah, Achat Hopital, le centre hospitalier de Saint-Brieuc, et le centre hospitalier d'Argenteuil pour des robots de dispensation des médicaments en doses unitaires, et séparément un contrat commercial avec UniHA pour l'utilisation des solutions de traçabilité de classe mondiale de Deenova pour les dispositifs médicaux et les médicaments dans toute la France.

Gaspar G. De Viedma, Vice-Président du Conseil d'Administration de Deenova a déclaré: «Je peux parler au nom de tous les membres du Conseil d'administration, et exprimer notre satisfaction face à la continuité de nos progrès commerciaux en 2020, en particulier en ces temps difficiles de Covid-19, durant laquelle nous combinons à la fois de nouveaux contrats commerciaux dans des hôpitaux de premier plan en France et en Espagne, avec des renouveaux de commandes par d'anciens clients Deenova, illustrant clairement la fidélisation de nos clients et leur haut niveau de satisfaction, lié à la performance de nos solutions d'automation pharmaceutique.

Soutenu par l'institut catholique de Lille, GHICL est un groupe hospitalier universitaire privé à but non lucratif qui gère 686 lits répartis sur deux établissements, avec des services de soins complets comprenant urgence, chirurgie, pharmacie, psychiatrie adulte, obstétricaux, pédiatrie, réadaptation, et des unités telles que les laboratoires et les chirurgies.

Le Centre Hospitalier de Saint-Brieuc est aujourd'hui le premier centre de référence de la région santé no. 7 en Bretagne, assurant des soins spécialisés pour l'ensemble du département des Côtes d'Armor. Avec 1 238 lits, il dessert une population d'environ 100 000 habitants.

Le centre hospitalier d'Argenteuil joue également un rôle clé d'hôpital de proximité dans une zone de vie de près de 300 000 habitants, avec près de 2 300 professionnels de santé implantés à Paris.

Resah est un groupement d'intérêt public (GIP) dont l'objectif est de soutenir la mutualisation et la professionnalisation des achats auprès du secteur de la santé, public et privé à but non lucratif. Il a été créé en 2007 pour accompagner la mutualisation des achats hospitaliers de la région Ile-de-France, en collaboration avec Achat Hopital

UniHA,, l'Union des hôpitaux pour les achats, est une coopérative d'acheteurs d'hôpitaux publics français. Créés en 2005 par les personnels hospitaliers eux-mêmes (32 CHU et 20 CH), aujourd'hui en 2020, 955 hôpitaux ont rejoint la coopérative, 102 GHT et auront réalisé 4,6 milliards d'euros d'achats groupés en 2019.

Deenova est le leader incontesté de solutions combinées de mécatronique (Robotique et automation) pour la traçabilité des médicaments et des dispositifs médicaux dans l'industrie de la santé.

Les solutions uniques, brevetées, et entièrement intégrées de Deenova ont contribué et contribueront encore plus dans le futur à une meilleure efficacité pour les prestataires de soins de santé en améliorant la sécurité des patients par la réduction des erreurs de traitement, en réduisant le gaspillage et par la réduction des coûts de fonctionnement, tout en réduisant les pressions sur le personnel soignant.

Deenova garantit la simplification de tous les processus liés à la gestion des médicaments et des dispositifs médicaux implantables ou à usage unique, avec une économie de coûts attendue entre 15% et 25%.

