THOMAS SABO présente sa nouvelle Charming Collection





LAUF AN DER PEGNITZ, Allemagne, 30 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Depuis 2006, le Charm Club THOMAS SABO incarne la diversité et la joie de vivre de la marque. Thomas Sabo réinvente sa ligne fétiche en créant Charming Collection.

Elle combine les pièces symboliques du Charm Club et le savoir-faire de THOMAS SABO pour l'argent sterling avec la tendance actuelle du mix & match. Le design est très délicat, amusant et inspirant pour créer un style dédié à superposition et l'accumulation.

La Charming Collection se compose de colliers, bracelets, bagues, boucles d'oreilles et earcuff. 300 nouveautés toujours accessibles viennent compléter la collection Charm Club, et ses 500 modèles des Charms.

Les nouveaux bijoux proposées par le Charm Club THOMAS SABO et la Charming Collection seront disponibles dans le monde entier, à partir du 1er août 2020, dans les boutiques THOMAS SABO, les espaces « shop-in-shops », la boutique en ligne accessible sous www.thomassabo.com et auprès de partenaires premium.

Des photos sont mises à disposition ici en téléchargement pour un usage rédactionnel : https://nextcloud.thomassabo.com/s/i8t9WpnpzP4eFd3

@thomassabo_charmclub #CharmClubByTS #thomassabo

À propos de THOMAS SABO

THOMAS SABO est une entreprise internationale leader sur le marché de la bijouterie qui propose ses créations variées par des stratégies multicanal de distribution sélective et haut de gamme. Au-delà du segment clé des bijoux en argent sterling 925 minutieusement travaillés à la main, THOMAS SABO conçoit et commercialise des montres (depuis 2009) et des lunettes de soleil (depuis 2019). Fondée en 1984 par Thomas Sabo à Lauf an der Pegnitz, en Allemagne du Sud, l'entreprise éponyme est présente dans le monde entier avec plus 3 100 points de vente, parmi lesquels environ 260 boutiques, ainsi que la boutique en ligne sur www.thomassabo.com. Forte de quelque 1 600 employés à l'échelle internationale, l'entreprise THOMAS SABO emploie plus de 500 collaborateurs à son siège social. Depuis septembre 2019, THOMAS SABO étend son champ d'action en Allemagne et en Autriche avec des événements exclusifs de shopping privé dans le contexte de la vente directe.

Press contact

THOMAS SABO GmbH & Co. KG

Tel: +49 - (0)9123 - 9715 0

Mail: press@thomassabo.com

Communiqué envoyé le 30 juillet 2020 à 03:45 et diffusé par :