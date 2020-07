ISW Holdings initialise la production conceptuelle de centres de données Proceso S19 Pod5ive d'une puissance de 1 MW en vue de leur livraison sur un projet Bit5ive de 100 MW





LAS VEGAS, 30 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- via NetworkWire -- ISW Holdings, Inc. (OTC : ISWH, ci-après « ISW Holdings » ou la « Société »), une entreprise mondiale de gestion de marques, a le plaisir d'annoncer la finalisation de la nouvelle conception de centres de données Proceso S19 Pod5ive, capables d'alimenter une puissance d'extraction informatique d'un mégawatt. Bit5ive vise les premiers déploiements à partir du mois d'août, avec la livraison initiale de modules liés à son projet d'énergie renouvelable de 100 MW pour le compte de Bit5ive LLC (ci-après « Bit5ive »), en Pennsylvanie.



« Le datacenter S19 Pod5ive a été conçu dès le départ dans l'objectif d'obtenir un score d'efficacité énergétique (« PUE ») de 1 025 », a déclaré Alonzo Pierce, Président d'ISW Holdings. « Si l'on élimine tout ce qui est superflu pour obtenir des performances maximales, que l'on optimise chaque facteur restant, puis qu'on intègre le tout dans un substrat d'énergie renouvelable afin de ramener les coûts à certains des niveaux les plus bas du monde, c'est précisément ce que l'on obtient », a-t-il ajouté.

La Société a conclu en mai un partenariat de coentreprise (ci-après la « CO ») avec Bit5ive en vue de construire et livrer les modules de centre de données les plus élégants, les plus puissants et les plus efficaces au monde. Principalement destiné au secteur de l'exploitation minière des cryptomonnaies, le centre de données Proceso S19 Pod5ive se caractérise par une fonctionnalité d'autogestion dynamique de nouvelle génération, un fonctionnement immédiatement opérationnel, des besoins en maintenance quasiment inexistants et un score PUE de 1 025.

Les caractéristiques de conception se déclinent comme suit :

Contrôle de l'environnement automatisé avec capteur de pression de flux d'air et refroidisseur d'évaporation « intelligent ».

Capacité de gestion à distance.

Sécurité par détecteurs de mouvements.

Système logiciel et surveillance propriétaire pour les mineurs.

Configuration d'alimentation efficace ne nécessitant aucun transformateur abaisseur de tension.

26 unités d'alimentation équipées de 27 prises avec sortie de 240 V, 280 x Bitmain S19 ou Whatsminer M20/30.

Tous les équipements industriels General Electric.

Confirmité NEC avec tous les composants UL répertoriés, bloc d'alimentation compris.

Cordons d'alimentation précâblés avec lignes individuelles en place.

Réseau statique préconfiguré avec lignes individuelles en place.

Gestion simplifiée permettant à tous les mineurs de demeurer en DHCP.

Système de gestion propriétaire basé sur le Web avec réseau, carte thermique et prise d'alimentation, ainsi qu'un rapport d'audit complet sur le contrôle des opérations.

Coût de gestion minimal avec filtre MERV 2-11 réutilisable et filtre à support d'évaporation standard.

Pour plus de détails et pour accéder aux énoncés prospectifs, consultez l'annonce dans son intégralité à l'adresse : http://nnw.fm/ISWHoldingsS19Pod5iveAnnouncement

La Direction estime que le marché des équipements de minage de cryptomonnaie se trouve désormais dans les phases initiales d'un nouveau cycle d'expansion, tandis que l'évolution des produits et la demande croissante ont éliminé les approvisionnements existants d'équipements de génération antérieure, du marché secondaire ou du marché de revente résiduel résultant du marché haussier du bitcoin à la fin de l'année 2017.

À propos d'ISW Holdings

ISW Holdings, Inc. (ISWH), basée dans le Nevada, est une société de portefeuille diversifiée, composée d'unités commerciales essentielles qui répondent aux demandes de produits de consommation. Notre expertise réside dans le développement stratégique des marques, la facilitation précoce de la croissance, ainsi que l'identité des marques grâce à notre processus exclusif de passation de marchés. Aux côtés de nos partenaires, nous cherchons à fournir une structure répondant aux demandes de grande évolutivité, ainsi qu'aux besoins anticipés du marché. Nous sommes capables de répondre à ces besoins par le biais d'une diversité de processus stratégiques innovants. ISWH crée et gère des marques dans un large éventail de secteurs révolutionnaires. Elle aide ses sociétés propriétaires à progresser dans les étapes critiques du développement de marché, qui comprennent la conceptualisation, les stratégies de commercialisation, l'ingénierie, l'intégration de produits et l'efficacité de distribution. La Société s'est également associée à une entreprise de conseil et de développement de logiciels bien connue, Bengala Technologies LLC, qui développe des améliorations significatives dans le domaine de la gestion de chaîne d'approvisionnement. Ce partenariat est en instance d'obtention d'un brevet crucial.

