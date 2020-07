Piramal Pharma Solutions annonce un programme intégré avec Bolt Biotherapeutics en vue de mettre au point des immuno-stimulateurs à base d'anticorps conjugués avec remplissage et finition stériles





- Piramal Pharma Solutions (PPS) est un prestataire de services intégrés comprenant la mise au point de formules, de conjugués anticorps-médicaments et de produits médicamenteux lyophilisés en flacons

- PPS gère la production de l'immuno-stimulateur à base d'anticorps conjugués (ISAC) Boltbodytm de Bolt, référencé BDC-1001, actuellement dans le cadre d'une étude clinique initiale de phase 1/2 sur l'humain aux fins de traitement de patients cancéreux.

BOMBAY, Inde, 30 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions, une organisation de développement et de fabrication en sous-traitance (CDMO) de premier plan, a annoncé aujourd'hui la mise en place de l'approvisionnement de Bolt Biotherapeutics (ci-après « Bolt ») en substances médicamenteuses ISAC BDC-1001 et en produits médicamenteux pour les besoins de l'étude clinique de phase 1/2 réalisée par Bolt sur des patients cancéreux.

L'équipe de Piramal Pharma Solutions (PPS) applique son modèle de développement de médicaments intégré au BDC-1001 de Bolt aux fins de traitement de patients atteints de tumeurs solides à expression HER2. Ce programme englobe la mise au point de formules, ainsi que le développement et la fabrication d'anticorps ISAC sur le site de PPS situé à Grangemouth, au Royaume-Uni. La substance médicamenteuse est ensuite transformée en flacons lyophilisés avec remplissage et finition stériles sur le site de PPS situé à Lexington, dans le Kentucky (États-Unis). Cette intégration transparente entre les deux sites PPS, qui réduit les délais de livraison et de distribution des soins aux établissements cliniques, est un exemple de la philosophie centrée sur le patient déployée par PPS.

Selon Peter DeYoung, Président-directeur général de Piramal Pharma Solutions : "La plateforme technologique de Bolt a produit des données significatives et positives dans les modèles précliniques, dont le développement d'une mémoire immunologique contre les tumeurs, et elle se trouve désormais au stade d'essai clinique sur l'humain. La fabrication d'anticorps ISAC s'appuie essentiellement sur un processus identique à la fabrication de conjugués anticorps-médicaments (ADC), ce qui nous permet de tirer parti de notre expertise approfondie dans ce domaine. Notre capacité à produire ces nouveaux ISAC et à les conditionner pour des essais cliniques dans le cadre d'un processus intégré et efficace réduit le calendrier de développement du médicament pour Bolt. Nous restons engagés en faveur de notre approche axée sur le patient et sommes fiers de collaborer avec un leader du secteur tel que Bolt pour contribuer à réduire le fardeau que la maladie fait subir aux patients ."

Nathan Ihle, Vice-président en charge des CMC et de la qualité pour Bolt Biotherapeutics, a ajouté : "Bolt est un leader de la technologie ISAC et notre partenariat avec Piramal Pharma Solutions est important pour apporter notre technologie à l'univers clinique. L'expérience de Piramal dans le domaine de la fabrication d'ADC commerciaux procure à Bolt un partenaire fiable pour le développement du BDC-1001 ."

Le premier cycle de fabrication de substances médicamenteuses jusqu'au stade de produits médicamenteux a été achevé avec succès dans le cadre du programme intégré de PPS. D'autres cycles sont en cours, tout comme d'autres développements qui profiteront aux futures indications et aux nouveaux programmes cliniques.

À propos de Piramal Pharma Solutions :

Piramal Pharma Solutions est une organisation de développement et de fabrication en sous-traitance (CDMO) spécialisée dans les solutions de développement et de fabrication de bout en bout qui couvrent l'ensemble du cycle de vie des médicaments. Nous livrons nos clients par le biais d'un réseau intégré mondial comprenant des sites en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Cette structure nous permet de proposer une gamme complète de services, dont des solutions de découverte de médicaments, des services de développement de processus et de produits pharmaceutiques, des fournitures d'essais cliniques, l'approvisionnement commercial en API, ainsi que des formes posologiques finies. Nous proposons également des services spécialisés tels que la mise au point et la fabrication d'API haute performance, ainsi que des conjugués anticorps-médicaments. Notre capacité en tant que prestataire de services intégré et notre expertise de technologies diversifiées nous permettent de compter des entreprises innovantes et génériques du monde entier parmi notre clientèle.

Pour tout complément d'information et pour consulter les mises à jour, veuillez vous rendre sur le site : www.piramalpharmasolutions.com

Réseaux sociaux : Twitter, LinkedIn

À propos de Piramal Enterprises Limited :

Piramal Enterprises Limited (PEL) est l'une des plus grandes sociétés indiennes diversifiées implantées sur les marchés des services financiers et pharmaceutiques. Les revenus consolidés de PEL se sont élevés à environ 1,7 milliard USD en 2020, dont quelque 34 % générés en dehors de l'Inde.

Piramal Pharma Solutions fait partie de la branche pharmaceutique de PEL, qui fournit une gamme complète de services pharmaceutiques (y compris dans les domaines des médicaments injectables, des ingrédients pharmaceutiques actifs haute performance, etc.), et commercialise une gamme différenciée de produits pharmaceutiques de niche en tirant parti de ses capacités de fabrication de bout en bout, via ses 14 sites mondiaux et son vaste réseau de distribution mondial réparti dans plus de 100 pays. PEL est également active dans le secteur des produits de grande consommation en Inde.

PEL bénéficie en outre d'une forte présence sur le secteur indien des services financiers. L'entreprise PEL est cotée en Inde sur les marchés BSE Limited et National Stock Exchange of India Limited.

Pour tout complément d'information et pour consulter les mises à jour, visitez le site : www.piramal.com

Réseaux sociaux : Facebook, Twitter, LinkedIn

À propos de la technologie de plateforme ISAC, ou Immune-Stimulating Antibody Conjugate (immuno-stimulateur à base d'anticorps conjugués) de Bolt Biotherapeutics

La plateforme Boltbodytm se compose d'immuno-stimulateurs à base d'anticorps conjugués (ISAC) qui exploitent la capacité de stimulateurs immunitaires innés à convertir des tumeurs froides en tumeurs immunologiquement chaudes, en illuminant ainsi les tumeurs dans le système immunitaire et en leur permettant d'être envahies par des cellules tumorales. Les anticorps ISAC Boltbodytm ont démontré leur capacité à éliminer les tumeurs suite à une administration systémique dans des modèles précliniques, et ont également conduit au développement d'une mémoire immunologique, ce qui devrait se traduire par des réponses cliniques plus durables chez les patients. Le BDC-1001, premier anticorps Boltbodytm de la Société à entrer en phase de développement clinique, est en cours d'évaluation chez des patients atteints de tumeurs solides à expression HER2.

À propos de Bolt Biotherapeutics, Inc.

Bolt Biotherapeutics est une société privée de biotechnologies en stade clinique implantée dans la baie de San Francisco (États-Unis), spécialisée dans la mise au point d'immuno-stimulateurs à base d'anticorps conjugués (ISAC) Boltbodytm, une nouvelle classe de thérapies immuno-oncologiques combinant la précision du ciblage d'anticorps à la puissance du système immunitaire inné. Les anticorps ISAC Boltbodytm ont éliminé les tumeurs suite à une administration systémique dans plusieurs modèles précliniques, et ont également conduit au développement d'une mémoire immunologique, ce qui pourrait se traduire par des réponses cliniques plus durables chez les patients. La technologie de plateforme de Bolt est applicable à un large spectre d'anticorps ciblant les antigènes tumoraux exprimés sur tous les types de cancers, y compris sur les patients réfractaires à la génération actuelle d'inhibiteurs de point de contrôle. La société a été fondée par Ed Engleman, médecin, et sa plateforme repose sur une technologie sous licence exclusive de l'université Stanford. La société est financée par des investisseurs d'envergure mondiale, dont Novo Holdings, Vivo Capital, Pivotal bioVenture Partners, Sofinnova Investments, Nan Fung Life Sciences, RA Capital Management, Surveyor Capital (société membre de Citadel), Rock Springs Capital, Pfizer Ventures et Samsara BioCapital. Pour tout complément d'information sur Bolt Biotherapeutics, veuillez consulter le site www.boltbio.com.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/659399/Piramal_Pharma_Solutions_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 30 juillet 2020 à 00:08 et diffusé par :