Vecima Networks s'apprête à faire l'acquisition de l'architecture d'accès distribué DOCSIS et des portefeuilles EPON/DPoE de Nokia





Nokia et Vecima Networks (TSX: VCM) ont annoncé aujourd'hui le projet de Vecima d'acquérir des technologies et produits de prochaine génération pour les fournisseurs de services câblés. En vertu de l'accord, le portefeuille Gainspeed de Nokia, ainsi que toutes les technologies et actifs connexes, seront transmis à Vecima Networks. Le contrat devrait être finalisé rapidement, sous réserve des conditions de clôture usuelles. Les clauses financières ne sont pas divulguées.

Vecima Networks est un chef de file mondial spécialisé dans le développement de solutions informatiques et logicielles intégrées et évolutives permettant un accès haut débit, la fourniture de contenus et la télématique. Le portefeuille d'accès câblé Gainspeed de Nokia s'intègre parfaitement à la famille de solutions Entratm de Vecima, assurant ainsi la migration vers une plateforme 10G câblée, y compris la DAA (architecture d'accès distribué) et le 10G-EPON (réseau optique Ethernet passif).

La solution Unified Cable Access de Nokia, qui comprend le portefeuille de produits Gainspeed, fournit une solution d'architecture d'accès distribué contrôlée de manière centralisée avec une assistance unifiée pour les noeuds Flexible MAC DAA pour les réseaux Hybrid Fiber-Coaxial (HFC) et les noeuds DOCSIS Provisioning of EPON (DPoE) pour la fibre jusqu'au domicile et les entreprises. Le portefeuille inclut en outre un moteur vidéo DAA et une solution EPON/DPoE basée sur châssis pour les déploiements de réseau non HFC.

Les employés travaillant actuellement sur les portefeuilles DOCSIS DAA et EPON/DPoE de Nokia devraient intégrer Vecima. Nokia conservera les produits et solutions liés au câble qui ne sont pas mentionnés ci-dessus. Les sociétés projettent d'entretenir une relation commerciale continue, notamment par le biais d'accord de revente pour des technologies clés et habilitantes en vue de saisir des opportunités d'accès câblé unifié.

"Nos solutions d'accès câblé ont joué un rôle très important dans la réflexion sur les solutions câblées de prochaine génération et les stratégies de nos clients dans l'optique de répondre aux attentes liées à des réseaux en pleine évolution à l'aide d'architectures distribuées", déclare Sandra Motley, présidente de la division Fixed Networks chez Nokia. "Toutefois, l'industrie continue de traverser de profondes mutations, et nous pensons que l'heure est venue de passer la main de notre activité d'accès câblé à Vecima Networks. Vecima dispose de la spécialisation, des ressources et du portefeuille de produits nécessaires pour permettre ces évolutions et aider les opérateurs à adopter une architecture d'accès distribué."

"Le portefeuille de Nokia qui fait l'objet de l'acquisition s'aligne parfaitement sur la stratégie de Vecima Networks, qui consiste à fournir des solutions d'accès câblé ouvertes, indépendantes et pérennes soutenant un écosystème à multiples fournisseurs", déclare Sumit Kumar, PDG de Vecima Networks. "L'acquisition de ces produits et l'arrivée d'équipes talentueuses étoffent notre plateforme DAA et ajoute des produits 10G-EPON à notre portefeuille. En plus de diversifier les produits et services que nous fournissons à nos clients actuels, nous sommes ravis de ce partenariat avec des fournisseurs de services du monde entier avec lesquels nous ne travaillons pas encore."

À propos de Nokia

Nous créons la technologie qui connecte le monde. Nokia est la seule société à proposer un portefeuille exhaustif d'équipements de réseau, logiciels, services et licences au niveau mondial. Avec notre engagement en matière d'innovation, et grâce à l'impulsion des Nokia Bell Labs primés, nous sommes un leader du développement et du déploiement de réseaux 5G.

Nos clients fournisseurs de services de communications gèrent plus de 6,4 milliards d'abonnements sur nos réseaux radio, et nos entreprises clientes ont déployé plus de 1 300 réseaux industriels dans le monde. En appliquant les normes éthiques les plus strictes, nous transformons la manière de vivre, travailler et communiquer. Retrouvez toute notre actualité sur www.nokia.com et suivez-nous sur Twitter @nokia.

À propos de Vecima Networks

Vecima Networks Inc. est un chef de file mondial spécialisé dans le développement de solutions informatiques et logicielles intégrées et évolutives pour un accès haut débit, la fourniture de contenu et la télématique. Nous permettons aux principaux innovateurs mondiaux de progresser, connecter, divertir et analyser. Nous développons des technologies qui transforment la fourniture et le stockage de contenu, fournissent un accès réseau à haute capacité, et optimisent l'analyse des données. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site internet sur www.vecima.com.

