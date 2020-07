Une demande en hausse pour Innovendi, la solution autonome de micro-marché de Shekel Brainweigh, suite aux dernières améliorations technologiques





Shekel Brainweigh Ltd. (ASX: SBW), chef de file de la technologie de pesage avancée, annonce avoir enregistré plus de 20% de croissance dans son activité Innovendi, alors que les détaillants du monde entier sont à la recherche d'expériences d'achat sans friction des clients, qui atténuent simultanément le risque de rétraction. Innovendi est un refroidisseur de micro-marché verrouillé et automatisé, équipé d'étagères intelligentes, qui offre une solution entièrement autonome de libre-service fiable de produits. L'augmentation de la demande s'explique également par les améliorations significatives de la technologie de Shekel Brainweigh, qui ont fait l'objet d'une mise à niveau logicielle majeure. Cette mise à niveau permet d'améliorer la vitesse de passage en caisse de 25%, résultant ainsi en une expérience d'achat plus rapide avec moins d'attente en caisse, une accentuation de la distanciation sociale, une amélioration de la performance et de la précision de la reconnaissance du produit. Le micro-marché Innovendi répond à la demande actuelle en faveur d'une alimentation plus saine, de plats préparés et de boissons spécialisées, qui ne sont, à l'heure actuelle, pas proposés dans les distributeurs automatiques traditionnels.

Innovendi est vendue directement, par le biais de partenariats, et est disponible dans le cadre de l'initiative de solutions IdO Intel® .

"La pandémie de COVID-19 continuant de se propager partout dans le monde, les consommateurs limitent tout contact avec le personnel en magasin. Ils recherchent des options d'achat sans contact, ou à faible contact, pour l'achat des articles de consommation courante," a déclaré Udi Wiesner, directeur général de la division Innovation dans la vente au détail de Shekel . "Notre parc de machines Innovendi s'est accru de plus de 20% alors que les détaillants et les fabricants de produits de consommation emballés recherchent des options imparables pour vendre leurs produits plus près des consommateurs. Les directions des milieux de travail, des hôpitaux et des établissements ont besoin de solutions de remplacement des cafétérias ouvertes. Alors que les distributeurs automatiques traditionnels ne proposent généralement pas de produits alimentaires tels des sandwiches et des salades, Innovendi constitue la solution ultime pour ce cas spécifique," a-t-il poursuivi.

Alors que de plus en plus d'acheteurs souhaitent le nec plus ultra de la commodité et penchent plutôt pour les expériences d'achat sans contact, les achats par l'intermédiaire de distributeurs automatiques et de micro marchés poursuivent leur progression. Un rapport récent, réalisé par Global Industry Analysts, Inc., révèle que la base d'installation mondiale de distributeurs automatiques atteindra 29,2 millions d'unités d'ici 2022. Grâce aux tendances en matière de consommation alimentaire et d'options novatrices de paiement, cette croissance est également encouragée par la pénétration de distributeurs automatiques intelligents connectés. En raison de la pandémie actuelle à l'échelle internationale, davantage de consommateurs sont à la recherche de points de communication limités et d'expériences d'achat sans personnel, laissant présager d'un bouleversement sismique dans le domaine des habitudes d'achat qui favorisent le micro marché autonome.

La toute dernière mise à jour technologique apporte des bénéfices conséquents aux opérateurs / détaillants, dont:

une amélioration des algorithmes de réapprovisionnement juste-à-temps, assurant la disponibilité des produits et permettant d'éviter toute rupture de stock.

une amélioration de la précision du pesage, ce qui permet de réduire les falsifications et les rétrécissements du produit, tout en garantissant une reconnaissance produit supérieure à 99%

de nouvelles solutions Big data, offrant aux détaillants et aux opérateurs de meilleurs aperçus aboutissant à des décisions plus éclairées

une intégration à Nayax, fournisseur mondial de premier plan de solutions de paiement de distributeurs automatiques

une amélioration de la gestion du planogramme, garantissant la conformité du planogramme du refroidisseur aux systèmes ERP/ VMS du détaillant/ opérateur, offrant aux consommateurs le bon produit au bon endroit, au bon moment

À propos de Shekel Brainweigh

Shekel Ltd. est un chef de file technologique qui révolutionne l'industrie du détail depuis plus de 40 ans. La société a conjugué son expertise dans le domaine de la physique, de l'électronique et des logiciels pour développer une technologie numérique d'échelle. Cette technologie, initialement mise en oeuvre dans les systèmes de caisses en libre-service (SCO) par nos partenaires de la vente au détail, a conféré à Shekel la réputation d'innovateur de solutions au sein du marché mondial de la vente au détail. Après ces dernières années de disruption sur le marché du détail, la société s'est réinventée en adoptant les toutes nouvelles technologies d'IdO et d'analyse des données afin d'optimiser et d'élargir sa gamme de solutions, permettant aux détaillants de s'adapter aux profonds changements actuels. Pour en savoir plus sur Shekel (ASX:SBW), veuillez visiter https://theshekelgroup.com/.

