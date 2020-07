/C O R R E C T I O N de la source -- Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif/





Dans le communiqué Avis aux médias - Les Montréalaises et Montréalais s'approprient les Voies actives sécuritaires en grand nombre, diffusé le 29-Jul-2020 par Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif sur le fil de presse CNW, l'émetteur avise qu'une erreur s'est glissée dans le premier paragraphe. « Il sera accompagné de Jean-François, directeur de la filiale nord-américaine d'Éco-Compteurs » aurait dû être « Il sera accompagné de Jean-François Rheault, directeur de la filiale nord-américaine d'Éco-Compteurs ». La copie complète et corrigée suit :

Avis aux médias - Les Montréalaises et Montréalais s'approprient les Voies actives sécuritaires en grand nombre

MONTRÉAL, le 29 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Éric Alan Caldwell, responsable de la mobilité, de l'urbanisme et de l'Office de consultation publique de Montréal au sein du comité exécutif présentera un premier bilan des Voies actives sécuritaires. Il sera accompagné de Jean-François Rheault, directeur de la filiale nord-américaine d'Éco-Compteurs.

DATE : Le 30 juillet 2020



HEURE : 10 h 30



LIEU : Hall d'honneur

Hôtel de ville de Montréal (édifice Lucien-Saulnier)

Le point de presse sera diffusé en Facebook live et les médias qui participent à distance pourront envoyer leurs questions par message texte à l'attachée de presse du comité exécutif, Laurence Houde-Roy.

Facebook live : https://www.facebook.com/MTL.ValeriePlante/

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

