Aspect annonce la disponibilité générale d'Aspect Unified IP 7.4 SP1, la solution de centre de contact d'entreprise de premier ordre permettant d'atteindre de grands volumes de clients

Aujourd'hui, Aspect a annoncé la disponibilité générale d'Aspect® Unified IP® et d'Advanced List Managementtm 7.4 SP1, la dernière version de sa plateforme complète et omnicanal d'engagement client pour la gestion des expériences dans les services, les collectes et les ventes Cette mise à niveau apporte des améliorations majeures en termes de convivialité, offrant une expérience utilisateur moderne et facilitant l'utilisation par les agents, les responsables et les administrateurs. La version 7.4 SP1 s'appuie également sur le leadership d'Aspect en termes de marché sortant en ajoutant de nouvelles fonctionnalités pour aider les clients à exploiter les centres de contact sortants de manière efficace, efficiente et en conformité avec les réglementations nationales, régionales et locales.

« Aspect Unified IP est la plus importante solution de centre de contact d'entreprise entrant et sortant disponible sur le marché, et ce depuis plus de 14 ans. Les plus grandes marques du monde dépendent quotidiennement d'Unified IP, et nous nous engageons à poursuivre le développement et à offrir de nouvelles capacités pour aider les entreprises à fidéliser leurs consommateurs à vie », a déclaré Michael Harris, directeur des produits et directeur marketing chez Aspect.

Aspect Unified IP et Advanced List Management offrent des capacités avancées d'engagement client qui stimulent la rentabilité et la fidélisation des clients pour de nombreuses grandes entreprises du monde entier travaillant à l'échelle internationale dans les domaines de la finance, des communications, de la vente au détail, de la santé et du service à la clientèle. Aspect est déterminée à développer et maintenir cette plateforme essentielle. Cette version présente plusieurs améliorations de l'interface utilisateur, parmi lesquelles :

Amélioration de l'interface utilisateur pour les agents, les gestionnaires et les administrateurs avec une conception consolidée et intuitive pour une variété de fonctions

Expérience utilisateur améliorée pour les gestionnaires, les superviseurs et les administrateurs avec un accès plus rapide aux outils de configuration, aux données en temps réel et aux alertes

Actualisation des technologies tierces afin que les clients puissent rester informés des protocoles de sécurité, de conformité et informatiques

« Aspect Unified IP offre les meilleures fonctionnalités et périodes de disponibilité pour l'ensemble de notre organisation, y compris en termes de collectes, de service client, de back-office, de création de prêts et de service desk. C'est une solution à la fois efficace et efficiente pour nos centres de contact et nos besoins en matière d'engagement client », a déclaré Michael Montgomery, vice-président des solutions de centre de contact chez Exeter Finance.

Face à la récession mondiale, l'importance de la numérotation sortante et des collectes va augmenter régulièrement dans tous les secteurs. Aspect propose les seules solutions de centre de contact complètes et sortantes permettant aux plus grandes organisations du monde de mener efficacement leurs activités proactives d'augmentation du nombre de clients tout en assurant la conformité aux exigences réglementaires régionales, locales et nationales complexes. Aspect Unified IP et Advanced List Management sont bien équipés pour aider les organisations à s'adapter aux nouveaux défis posés par cette récession, et avec la version 7.4 SP1, des fonctionnalités supplémentaires ont été ajoutées au vaste ensemble d'outils d'ALM, telles que :

Fonctionnalité visant à améliorer l'efficacité opérationnelle, permettant aux organisations de bénéficier d'une numérotation plus facile et d'atteindre davantage de clients dans un laps de temps plus court

Règles axées sur les objectifs pour garantir que la numérotation s'aligne sur une stratégie globale de sensibilisation

Fonctions de sécurité et d'audit pour aider à maintenir la conformité avec les réglementations pertinentes

Capacité de diffuser des messages spécifiques lors de chaque tentative, créant des expériences client plus efficaces tout en améliorant l'efficacité opérationnelle et en minimisant les interactions répétées

« La ville de Mesa est sur la plateforme Aspect Unified IP depuis plus de six ans maintenant, c'est-à-dire depuis la mise à niveau de l'ancien ACD Aspect CallCenter®. Comme son prédécesseur, il s'agit d'une plateforme solide et stable prenant en charge à la fois les heures standard et les services 24h/24 7j/7. La facilité de pouvoir créer de nouveaux services sur la plateforme pour les travailleurs à distance pendant cette période s'est avérée inestimable », a déclaré Richard Sandoval, ingénieur principal des communications unifiées de la ville de Mesa.

À propos d'Aspect

Aspect s'est donné pour mission de simplifier et d'améliorer l'engagement des clients. Notre logiciel d'entreprise est utilisé chaque année par des millions d'agents et prend en charge des milliards d'interactions clients à travers le monde. Notre centre de contact de premier ordre et nos applications d'optimisation de la main-d'oeuvre à la pointe de la technologie aident les entreprises à fidéliser leurs agents tout en offrant des expériences de service client exceptionnelles. Nos solutions souples et hautement évolutives pour le libre-service et la gestion des interactions en direct ainsi que pour l'optimisation des effectifs sont disponibles sur site ou dans n'importe quel environnement nuagique hébergé, privé ou public.

