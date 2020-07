Baies vitrées de la maison de la culture Claude-Léveillée - Exposition unique de deux femmes remarquables





MONTRÉAL, le 29 juill. 2020 /CNW Telbec/ - La maison de la culture Claude-Léveillée et la salle de diffusion de Parc-Extension s'unissent pour vous présenter jusqu'au 31 août des installations visuelles créées spécialement pour les baies vitrées de la maison de la culture, située au 911, rue Jean-Talon Est.

Josiane Lanthier et MALICIOUZ, deux artistes respectivement de Parc-Extension et de Saint-Michel, ont été invitées à donner vie aux façades du bâtiment sur les rues Jean-Talon et Boyer, le temps d'une résidence de création en formule carte blanche.

Il en résulte deux oeuvres uniques et spectaculaires qui partagent plusieurs thèmes communs. Par le biais d'une facture visuelle aussi vive qu'éclatée, les artistes donnent voix aux notions d'identité et de diversité, abordées dans une ambiance d'espoir, d'émancipation et d'acceptation de l'autre.

Entre immensité et profondeur

Le travail de Josiane Lanthier explore la couleur et la matérialité par un savant jeu de contraste, d'assemblage et de superposition de textile et peinture afin de créer un immense tableau aux multiples dimensions où tons et textures s'enchevêtrent. L'oeuvre, Toutes les couleurs sont belles met à l'honneur le langage plastique propre à l'artiste pour laisser voir un paysage onirique grandiose aux formes résolument vibrantes.

L'immensité fait partie intégrante du travail de MALICIOUZ, artiste peintre et muraliste. Sa création en tryptique Muse I, II, III s'impose tant par sa monumentalité que par la richesse de sa composition aux couleurs électriques. Ainsi peints sur de grands panneaux, ses femmes fortes et saisissantes semblent réellement exister pour s'adresser directement aux spectateurs avec un message puissant à livrer.

