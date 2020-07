Archipelago International ajoute deux hôtels à son portefeuille cubain





JAKARTA, Indonésie, 29 juillet 2020 /CNW/ - Archipelago International, le plus vaste hôtelier indépendant et privé de l'Asie du Sud-Est, annonce aujourd'hui avoir obtenu les contrats de gestion visant deux autres hôtels de Cuba. Le premier de ceux-ci est le célèbre Panorama Hotel de La Havane. Renommée sous peu l'ASTON Panorama Hotel, la propriété, qui a ouvert ses portes en 2002, compte 320 chambres. Elle est surtout connue pour son design architectural impressionnant et son superbe emplacement, faisant face à la mer, dans le district Miramar de la ville.

Le deuxième établissement hôtelier, le Holguin Costa Verde Hotel, sera pour sa part renommé l'ASTON Costa Verde Beach Resort. Ce complexe touristique se trouve dans la région de Holguin, à Cuba, sur la côte nord-est. On y recense 749 chambres, 4 piscines, 9 restaurants et 7 bars offrant un choix exceptionnel de repas servis à la carte, au buffet, sur la plage ou à proximité des piscines.

L'ouverture des deux hôtels est prévue le 1er décembre 2020. Ils s'ajoutent au portefeuille grandissant d'Archipelago à Cuba, lequel comprend le GRAND ASTON Cayo Las Brujas Beach Resort & Spa et deux autres établissements à venir, soit le GRAND ASTON Varadero Beach Resort et le GRAND ASTON La Habana Hotel, qui sont en construction et devraient ouvrir leurs portes en 2021.

« Nous sommes ravis que Grupo de Turismo Gaviota S.A. nous donne la chance d'introduire à La Havane et à Holguin notre marque ASTON, qui connaît un grand succès, particulièrement dans des hôtels aussi remarquables. Depuis son ouverture, le GRAND ASTON Cayo Las Brujas est constamment classé l'hôtel numéro 1 de la région sur le plan de la satisfaction de la clientèle et de la qualité des audits. Cette excellence opérationnelle est aujourd'hui plus importante que jamais auparavant et continuera de l'être une fois la COVID-19 derrière nous, car les clients voudront et exigeront des pratiques d'hygiène et des normes de sécurité plus élevées de la part des établissements hôteliers. Cuba est le pays le mieux placé pour apaiser ces craintes, lui qui est reconnu comme l'une des destinations les plus sécuritaires de la planète. On y trouve aussi un excellent système de santé et la nation privilégie une approche holistique pour veiller à ce que les offres touristiques soient conformes à ces nouvelles normes et attentes », indique Gerard Byrne, directeur général, Archipelago Overseas.

John Flood, président et chef de la direction d'Archipelago, affirme : « Nous allons continuer d'investir dans les ressources nécessaires pour faire en sorte que les hôtels que nous gérons et exploitons à Cuba soient à la hauteur et surpassent les attentes de notre clientèle. Il ne fait aucun doute que dans le contexte touristique post-pandémie, Cuba se démarquera comme étant l'une des destinations de premier plan au monde pour les voyages sécuritaires, écologiques et sûrs sur le plan de la santé. »

Archipelago International est l'un des noms les plus réputés de l'hébergement en Asie. La bannière exploite plus de 150 hôtels et plus de 50 autres propriétés sont en cours d'aménagement en Asie du Sud-Est, dans les Caraïbes et au Moyen-Orient. Offrant 20 000 chambres dans plus de 60 destinations, le groupe détient notamment les marques GRAND ASTON, ASTON, Collection by ASTON, The Alana, Huxley, Kamuela, Harper, Quest, NEO et favehotels.

