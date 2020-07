Henry's annonce l'achat de la marque par Henry's Enterprises Inc. dans le cadre de ses plans de restructuration et la conservation de la propriété familiale





TORONTO, le 29 juill. 2020 /CNW/ - Henry's annonce aujourd'hui que sa restructuration stratégique visant à améliorer l'efficacité de l'entreprise et à assurer sa future rentabilité dans un monde post-pandémique a été réalisée avec succès. La famille Stein, qui est propriétaire de Henry's depuis 4 générations, continuera à être propriétaire de Henry's Enterprises Inc.

Après avoir déposé un avis d'intention de faire une proposition (« avis d'intention ») pour la protection contre ses créanciers en raison de la COVID-19 plus tôt cette année, Grant Thornton, le mandataire lors de la procédure, a présenté la recommandation à la Cour et a obtenu l'autorisation pour l'acquisition par Henry's Enterprises Inc. de la quasi-totalité des actifs de la société et la poursuite des activités de la société.

Avec l'acquisition et le passage de Cranbrook Glen Enterprises Ltd. à Henry's Enterprises Inc., l'entreprise retiendra toute la direction supérieure ainsi que le PDG et continuera à gérer la marque Henry's et les entreprises associées.

« Nous sommes ravis de recevoir l'approbation du tribunal qui permet à Henry's Enterprises Inc. d'acquérir les actifs de la société. Grâce au soutien continu de la Banque de Montréal et de Grant Thornton, nous sommes en mesure de continuer à servir la communauté créative à long terme, en tant que leader du marché. Plus important encore, nous avons pu sauver des emplois-clé canadiens et faire en sorte que Henry's demeure une entreprise familiale canadienne » affirme Gillian Stein, PDG de Henry's Enterprises Inc.

Henry's Enterprises Inc. deviendra propriétaire le 10 août 2020. Ce changement n'aura aucune incidence sur les clients, puisque les 22 boutiques de l'entreprise, Henrys.com et sa division interentreprise continueront à opérer comme auparavant. De plus, toutes les cartes-cadeaux en circulation peuvent toujours être échangées et les garanties continueront d'être honorées.

Henry's, une compagnie familiale fière de ses racines canadiennes, a ouvert ses portes en 1909 pour devenir le détaillant principal d'imagerie numérique spécialisée au Canada. Avec des magasins implantés dans l'ouest et le centre du pays, la force de la bannière réside dans ses activités B2B et son commerce électronique. Précurseur en matière de nouvelles technologies, Henry's a su bâtir sa réputation grâce à un service à la clientèle primé, du matériel photo, vidéo et des accessoires de dernier cri ainsi que pour son service de création de contenu web distingué. Avec plus de 15 000 produits d'imagerie en provenance des grandes marques de l'industrie et des experts passionnés, Henry's est la référence de la communauté créative du Canada. Pour en savoir plus, visitez henrys.com.

