SmallRig annonce le Master Kit pour la caméra Alpha 7S III de Sony





SHENZHEN, Chine, 29 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Ce mois de juillet est apparemment un mois important pour la plupart des cinéastes et photographes. Trois semaines seulement après le lancement de la Canon R5/R6, Sony sort sa caméra Alpha 7S III tant attendue. De son côté, le spécialiste des accessoires de caméra SmallRig a annoncé le lancement de son Master Kit pour tous les utilisateurs de l'Alpha 7S III dont la vitesse est incroyable.

Un élément essentiel de la caméra est l'enregistrement vidéo. Avec un capteur amélioré de 12 mégapixels, l'Alpha 7S III peut enregistrer des vidéos en 4K à une vitesse pouvant atteindre 120 images/seconde tout en produisant des photographies exceptionnelles à faible luminosité. De plus, la limite du temps d'enregistrement devrait être d'une heure sans surchauffe, ce qui pourrait lui procurer un avantage par rapport à la plupart des caméras dont la limite de temps est de 30 minutes lors d'un enregistrement en 4K.

Afin d'optimiser la prise de vues, tout particulièrement pour la prise de vues de longue durée de l'Alpha 7S III, SmallRig a conçu le Master Kit, qui comprend une cage complète adaptée à la forme, un rail et une poignée supérieure aux normes OTAN ainsi qu'un serre-câble ; le Master Kit sera disponible en août 2020.

Cage pour caméras Sony Alpha 7S III : La caméra peut être solidement fixée à la cage au moyen d'une vis de 6,35 mm dans le bas et d'une vis M2,5 sur le côté. Munie de plusieurs trous filetés de 6,35 mm et de 9,52 mm, d'un rail intégré aux normes OTAN sur le côté et d'une griffe, la cage offre différentes options de montage pour différents scénarios de prises de vues.

La caméra peut être solidement fixée à la cage au moyen d'une vis de 6,35 mm dans le bas et d'une vis M2,5 sur le côté. plusieurs trous filetés de 6,35 mm et de 9,52 mm, d'un rail intégré aux normes OTAN sur le côté et d'une griffe, la cage offre différentes options de montage pour différents scénarios de prises de vues. Poignée supérieure aux normes OTAN : Fixée au-dessus de la cage au moyen du rail aux normes OTAN, la poignée peut efficacement faciliter la prise de vues en contre-plongée tout en étant facilement détachable.

Fixée au-dessus de la cage au moyen du rail aux normes OTAN, la poignée peut efficacement faciliter la prise de vues en contre-plongée tout en étant facilement détachable. Serre-câble HDMI : Conçu pour maintenir un câble HDMI en place et empêcher une tension ou un débranchement accidentel du câble, le serre-câble est fixé à la cage au moyen d'une vis imperdable de 6,35 mm et de deux agrafes anti-giratoires, et maintient le câble HDMI en place à l'aide d'une vis de serrage.

Cherchant continuellement à développer l'ensemble de l'écosystème pour les cinéastes et les créateurs de contenu, SmallRig est toujours ravie de recevoir du feedback sur l'utilisation de la caméra. Pour voir plus de produits et obtenir plus de renseignements, n'hésitez pas à consulter notre site Web : https://www.smallrig.com/smallrig-sony-alpha-7s-iii-mater-kit-3009.html

À propos de SmallRig

Fondée en 2012, SmallRige est un fabricant axé sur l'innovation qui conçoit et fabrique des supports et des accessoires de caméra de très haute qualité. Notre réseau de vente couvre plus de 150 pays et régions et nos produits sont utilisés par plus de 500 000 cinéastes et photographes dans le monde.

Photo ? https://mma.prnewswire.com/media/1221146/SmallRig_Alpha_7S.jpg

Communiqué envoyé le 29 juillet 2020 à 14:01 et diffusé par :