La FDA accorde un protocole d'accès élargi au RLF-100 (Aviptadil) pour le traitement de l'insuffisance respiratoire dans la COVID-19





RELIEF THERAPEUTICS Holding AG (SIX: RLF, OTC: RLFTF) « Relief » et son partenaire américain NeuroRx, Inc. ont annoncé aujourd'hui que la FDA a accordé un protocole d'accès élargi au RLF-100 (aviptadil), une forme synthétique du peptide intestinal vasoactif (VIP), pour le traitement de l'insuffisance respiratoire dans la COVID-19. Le protocole propose un traitement aux patients ayant épuisé les thérapies standard et non éligibles aux essais cliniques de Phase 2/3 du RLF-100 en cours en raison de conditions médicales complexes et plus particulièrement aux femmes enceintes. Bien que le médicament soit toujours à l'étude, une guérison rapide suite à une insuffisance respiratoire causée par la COVID-19 a pu être observée chez les patients traités dans le cadre d'une autorisation d'utilisation en urgence de la FDA.1

Le protocole d'accès élargi peut être consulté sur www.clinicaltrials.gov NCT04453839. Les médecins souhaitant inscrire leurs patients au protocole doivent le soumettre à leur comité d'éthique de la recherche local et remplir le formulaire FDA 1572 auprès de NeuroRx, Inc. Des informations complémentaires peuvent être obtenues sur le site expandedaccess@neurorxpharma.com.

« En accordant ce protocole d'accès élargi, la FDA met immédiatement à disposition un médicament pouvant potentiellement sauver la vie de patients gravement malades et ne disposant pas d'autre traitement disponible », a déclaré le Dr Jonathan C. Javitt, MD, MPH, PDG de NeuroRx. « Nous remercions le département pneumologie de la FDA pour la mise en oeuvre rapide et proactive du programme d'accélération du traitement du coronavirus, et nous aspirons à démontrer l'innocuité et l'efficacité du RLF-100 lors de notre essai clinique en cours. »

« Le coronavirus SARS-CoV-2 qui provoque la COVID-19 attaque le corps en pénétrant dans la faible population de cellules alvéolaires de type II situées dans les poumons.2 Sans ces cellules de type II, les poumons ne peuvent pas transmettre l'oxygène, ce qui explique pourquoi le coronavirus provoque une insuffisance respiratoire aiguë. Cinquante ans de recherche scientifique démontrent que le VIP se lie précisément à la cellule de type II et protège cette cellule contre les cytokines (molécules inflammatoires) et contre un grand nombre d'atteintes toxiques et infectieuses. »3

À propos de RELIEF THERAPEUTICS Holding AG

Le groupe de sociétés Relief se concentre principalement sur des projets au stade clinique basés sur des molécules d'origine naturelle (peptides et protéines) avec des antécédents d'essais cliniques et d'utilisation chez les patients humains ou sur une solide base scientifique. Actuellement, Relief concentre ses efforts sur le développement de nouveaux traitements pour les pathologies respiratoires.

Relief Therapeutics bénéficie des désignations de médicament orphelin de la Food and Drug Administration américaine et de l'Union européenne pour l'utilisation de VIP dans le traitement du SDRA, de l'hypertension pulmonaire et de la sarcoïdose. Relief Therapeutics détient également un brevet americain4 pour le RLF-100 et les procédés de fabrication exclusifs pour sa synthèse.

RELIEF THERAPEUTICS Holding AG est cotée à la Bourse suisse SIX sous le symbole RLF (ISIN:CH0100191136).

À propos de NeuroRx, Inc.

NeuroRx s'appuie sur plus de 100 ans d'expérience collective en matière de développement de médicaments et est dirigé par d'anciens cadres supérieurs de Johnson & Johnson, Eli Lilly, Pfizer et AstraZeneca, PPD. En plus de son travail sur le RLF-100, NeuroRx a obtenu la désignation de thérapie innovante et un protocole d'accord spécial afin de développer le NRX-101 pour le traitement de la dépression bipolaire suicidaire, qui fait actuellement l'objet d'essais de Phase 3.

Avis de non-responsabilité: Cette communication contient, expressément ou implicitement, certaines déclarations prospectives concernant RELIEF THERAPEUTICS Holding AG, NeuroRx, Inc. et leurs activités. Ces déclarations impliquent certains risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire que les résultats, la situation financière, les performances ou les accomplissements réels de RELIEF THERAPEUTICS Holding AG et/ou de NeuroRx, Inc. pourraient être significativement différents des résultats, performances ou accomplissements futurs exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. RELIEF THERAPEUTICS Holding AG fournit cette communication à la date d'aujourd'hui et ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans ce document à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

1 Youssef JG, Rapid Clinical Recovery from Critical COVID-19 with Respiratory Failure in a Lung Transplant Patient Treated with Intravenous Vasoactive Intestinal Peptide (Rémission clinique rapide d'une COVID-19 critique avec insuffisance respiratoire d'un patient ayant subi une transplantation pulmonaire et traité avec un peptide intestinal vasoactif intraveineux) doi: 10.20944/preprints202007.0178.v1

2 Mason R. Pathogenesis of COVID-19 from a Cell Biologic Perspective (Pathogenèse de la COVID-19 et point de vue de la biologie cellulaire) Eur Respir J. 9 Avril publication en ligne avant impression. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7144II60/

3 https://www.authorea.com/users/321659/articles/472151-vasoactive-intestinal-peptide-treats-respiratory-failure-in-covid-19-by-rescuing-the-alveolar-type-ii-cell

4 Formulation US 8,178,489 pour l'Aviptadil

