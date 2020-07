Les plus grandes sociétés canadiennes de services financiers adopteront les normes techniques de FDX pour une transmission sécuritaire des données





Lancement de Financial Data Exchange au Canada

TORONTO, le 29 juillet 2020 /CNW/ - Financial Data Exchange, LLC (FDX) est officiellement arrivée au Canada. Avec la collaboration de 31 des plus grandes sociétés canadiennes de l'industrie des services financiers, l'organisation a pour mission d'établir une norme de transmission de données financières sécuritaire, commune, interopérable, flexible et libre de droits.

"Le lancement de FDX Canada témoigne de la réussite de cette initiative à fédérer les plus grandes sociétés canadiennes de services financiers autour d'une norme commune de transmission des données pour la protection des consommateurs et des entreprises et la simplification des opérations bancaires," a indiqué Don Cardinal, directeur général de Financial Data Exchange.

Les membres inauguraux du groupe de travail de FDX Canada sont (en ordre alphabétique) : la Banque de Montréal, la Banque Nationale du Canada, la Banque Royale du Canada, la Banque TD, Blanc Labs, Capital One, CIBC, Desjardins, EEI, Envestnet | Yodlee, Equitable Bank, Finicity, FinTech Growth Syndicate (FGS), Flinks, Interac Corp., Intuit Canada, Inverite, KOHO, Mastercard, MX, Ninth Wave, Ozone API, Plaid, SecureKey, Simplii Financial, Tangerine, TrueLayer, TWG, Verify My Banks, Visa et Xero. Avec la fondation de FDX Canada, le monde nord-américain de la finance continue de se tourner vers la norme FDX, adoptée par plus de 100 entreprises et touchant environ 12 millions de particuliers aux États-Unis.

FDX a pour objectif premier de donner aux particuliers et aux entreprises les moyens d'atteindre leurs objectifs financiers, d'obtenir des capitaux, de gérer leurs finances et d'améliorer leur santé financière. Qui plus est, et pour que FDX agisse toujours dans l'intérêt des consommateurs, ses activités reposent sur cinq grands principes: contrôle, accès, transparence, traçabilité et sécurité.

Ouvert aux intervenants du secteur financier qui travaillent pour des finances sécurisées axées sur les clients, le groupe de travail au Canada collaborera avec FDX pour que les besoins du marché canadien soient bien pris en compte dans la norme FDX et ses mises à jour.

"Nous invitons tous les intervenants des services financiers canadiens à se joindre à nous et tenons à remercier les membres qui ont contribué au lancement au Canada," a ajouté M. Cardinal.

Pour que la représentation soit la plus vaste possible, le comité de direction de l'organisation se compose d'institutions financières, d'agrégateurs de données financières, d'entreprises de technologie financière, de réseaux de paiement, de groupes de consommateurs, de groupes financiers et d'autres parties autorisées dans l'écosystème des finances axées sur les clients. Agissent donc à titre de représentants du groupe de travail au Canada de FDX sur le conseil d'administration Rami Thabet, vice-président, Produits numériques à la Banque Royale du Canada et Oscar Roque, vice-président, Stratégies, Tendances et Solutions émergentes chez Interac. Cette structure suit le modèle de direction partagée entre les institutions financières et non financières de FDX pour ce qui est du conseil, des comités et des groupes de travail associés.

Dans le même esprit, les coprésidents du groupe de travail de FDX Canada seront Kashmera Self, vice-présidente associée, Stratégie et Solutions émergentes chez Interac et Franklin Garrigues, vice-président, Canaux numériques à la Banque TD. Enfin, un coordonnateur du groupe de travail FDX Canada sera ajouté plus tard dans l'année pour superviser les membres dans le développement de la norme FDX au Canada.

En plus de la Banque Royale du Canada et d'Interac Corp, on trouve parmi les membres du conseil d'administration de FDX des représentants de Bank of America, Banque TD, Capital One, Charles Schwab, Citigroup, Envestnet | Yodlee, Experian, Fannie Mae, Fidelity Investments, Finicity, FS-ISAC, Intuit, JPMorgan Chase, PNC Bank, N.A., Quicken Loans, SIFMA, The Clearing House, Truist, USAA, U.S. Bank, Wells Fargo et Xero.

Pour en savoir plus sur le groupe de travail de FDX Canada, veuillez consulter la FAQ suivante. Pour tout complément d'information sur FDX et sur l'adhésion, et pour lire le livre blanc qui détaille les cinq grands principes de la transmission des données financières et leur mise en pratique, consultez le www.financialdataexchange.org

FDX



Financial Data Exchange, LLC (FDX) est une organisation sans but lucratif qui a pour mission de fédérer le monde de la finance autour d'une norme commune, interopérable et libre de droits pour que particuliers et entreprises puissent consulter de manière simple et sécuritaire leurs données financières. FDX donne ainsi les moyens d'agir aux consommateurs en établissant et mettant en valeur, dans l'ensemble de la finance, la norme FDX, fondée sur les principes de contrôle, d'accès, de transparence, de traçabilité et de sécurité. L'adhésion est ouverte aux institutions financières, aux entreprises de technologie financière, aux groupes de protection des consommateurs et aux autres intervenants de la finance. FDX est une filiale indépendante de FS-ISAC. Pour en savoir plus et pour devenir membre, consultez le www.financialdataexchange.org.

