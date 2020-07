Le Canada et le Nigéria luttent contre l'introduction clandestine de migrants, la traite de personnes et la migration irrégulière





OTTAWA, ON, le 29 juill. 2020 /CNW/ - L'honorable Marco E. L. Mendicino, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a réaffirmé aujourd'hui l'engagement du Canada à lutter contre la traite des personnes, l'introduction clandestine de migrants et la migration irrégulière alors qu'une série d'initiatives ont été dévoilées au Nigéria.

À la veille de la Journée mondiale de la lutte contre la traite d'êtres humains, des responsables canadiens se sont joints à des représentants des gouvernements du Nigéria et de la Suisse ainsi qu'à des organisations internationales et de la société civile pour lancer une série d'initiatives visant à aider le gouvernement nigérian dans ses efforts pour lutter contre les activités de traite de personnes, d'introduction clandestine de migrants, ainsi que migration irrégulière.

Le ministre Mendicino a souligné que le Canada est heureux de s'associer avec le Nigéria sur 3 nouvelles initiatives visant à améliorer la gestion des migrations et des frontières, appuyées par l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et ARK, une société de communication internationale. Chaque organisation participera à diverses initiatives mises en oeuvre au Nigéria.

L'OIM continuera à déployer le système de contrôle des entrées et des sorties aux frontières, intitulé Migration Information and Data Analysis System, dans les aéroports internationaux d'Abuja et de Lagos. Ceci renforcera la capacité du Nigéria à protéger ses frontières en gérant le flux de voyageurs entrant dans son pays ou s'y déplaçant, tout en l'aidant à identifier les voyageurs criminels et les cas possibles de traite de personnes et d'introduction clandestine de migrants.

L'ONUDC collaborera avec le Nigéria pour lutter contre les opérations de traite de personnes et d'introduction clandestine de migrants en détectant et en combattant ces activités criminelles grâce à des techniques améliorées de collecte et d'analyse des données.

ARK utilisera son expertise en communication pour aider le Nigéria à renforcer ses campagnes de dissuasion contre la traite de personnes et la migration irrégulière en intégrant et en appliquant l'analyse des données dans ses messages ciblés.

Ce partenariat fait partie de l'engagement du gouvernement du Canada à lutter contre la traite des personnes dans le monde entier, un engagement qui comprend l'investissement de 4 millions de dollars au cours des deux prochaines années dans les initiatives au Nigéria.

Citation

« Les partenariats que nous annonçons aujourd'hui viendront déstabiliser les réseaux de traite de personnes et d'introduction clandestine de migrants, et faciliteront l'arrestation des individus qui s'attaquent à certaines des personnes les plus vulnérables du monde pour leur propre profit. Le Canada continuera de travailler aux côtés de ses partenaires et des chefs de file mondiaux dans la lutte contre la traite de personnes et l'introduction clandestine de migrants afin de soutenir une migration sûre. Le renforcement de l'analyse des données et de la sensibilisation en est un élément essentiel. »

- L'honorable Marco E. L. Mendicino, C. P., député, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Suivez-nous :

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Communiqué envoyé le 29 juillet 2020 à 11:51 et diffusé par :