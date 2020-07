REDAVIA déploie la première ferme solaire au Kenya pour Menengai Farmers Ltd





REDAVIA, un leader mondial des solutions d'énergie solaire rentables, fiables et propres destinées aux entreprises, a déployé sa première ferme solaire au Kenya pour la ferme de thé Menengai Farmers Ltd à Tigoni.

Pendant ses 20 premières années depuis le lancement de ses activités, Menengai Farmers Ltd a cultivé avec succès du thé sans grandes exigences en électricité. Cependant, au milieu des années 80, les conditions météorologiques à Tigoni ont changé, nécessitant ainsi l'installation d'un système d'irrigation. Au fur et à mesure que la ferme de thé et le système d'irrigation évoluent, les besoins énergétiques de Menengai Farmer Ltd augmentent, ce qui a mis à rude épreuve leur budget opérationnel.

Menengai Farmers Ltd s'est alors tournée vers REDAVIA pour acquérir une solution rentable. REDAVIA fournit de l'énergie solaire dans le cadre d'un contrat de location flexible, permettant à Menengai Farmers Ltd de réduire ses coûts et de renforcer sa flexibilité opérationnelle.

Conçu pour assurer une facilité maximale, le contrat de REDAVIA comprend également l'installation, la maintenance et le suivi technique 24/7. Les ingénieurs sur site de REDAVIA ont déployé l'unité solaire au sol sur l'emplacement de Menengai Farmers Ltd. Après un déploiement sans heurts et une période d'opérations précoce, les deux parties prévoient déjà d'étendre la ferme solaire avec le lancement d'une deuxième phase de stockage d'énergie, permettant l'indépendance du réseau national.

"Nous sommes ravis d'avoir trouvé une entreprise pour pouvoir gérer les coûts électriques de notre système d'irrigation", a déclaré Gideon Katiku, Directeur de la ferme de Menengai Farmers Ltd. "Les économies que nous réalisons grâce à REDAVIA nous permettront de continuer à développer notre ferme".

Enfin, Erwin Spolders, PDG et Fondateur de REDAVIA, confirme : "L'énergie solaire réduit les coûts, générant des économies qui peuvent être réinvesties dans l'entreprise, tout en réduisant son empreinte carbone. C'est un scénario gagnant-gagnant".

À propos de Menengai Farmers Ltd

Menengai Farmers Ltd a été constituée le 21 mai 1964, sa superficie s'étend sur 320 acres de terrain. L'entreprise est spécialisée dans la culture de masse des feuilles de thé, qui sont ensuite délivrées à l'Usine de thé de Maramba (une filiale de Menengai Farmers Ltd) pour être traitées, emballées et vendues sur les marchés locaux et d'exportation.

À propos de REDAVIA

REDAVIA propose des solutions d'énergie solaire pour les entreprises d'Afrique de l'Ouest et de l'Est. Facile à expédier, à installer, à adapter et à redéployer, le système REDAVIA repose sur un modèle préconfiguré, comprenant des modules solaires et des composants électriques à haute performance. Les entreprises tirent parti d'une solution énergétique rentable, fiable et propre, avec un investissement initial réduit et des compétences techniques minimales. En savoir plus sur www.redaviasolar.com

