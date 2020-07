Pandémie de la COVID-19 - Le gouvernement du Québec présente le bilan de la dernière journée

Au lieu de présenter une mise à jour en personne aux médias, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a diffusé la déclaration suivante. On a signalé 114 994 cas de COVID-19 au Canada, dont 8 912 décès. Des...

L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est heureux de contribuer à la mise en place de nouvelles pratiques pour une reprise des activités de l'industrie touristique québécoise. En effet, son Centre collégial de transfert de...

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 176 nouveaux cas, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 59 073. Durant cette même période, aucun nouveau décès n'a été enregistré, ce qui laisse le...