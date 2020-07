Avis au public - Début de l'utilisation contrôlée d'explosifs et de l'enlèvement de roches sur la Colline du Parlement





OTTAWA, ON, le 29 juill. 2020 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada souhaite informer les visiteurs que l'utilisation contrôlée d'explosifs et l'enlèvement de roches commenceront demain dans le périmètre de construction devant l'édifice du Centre alors que les travaux d'excavation se poursuivent dans le cadre de la construction de la phase 2 du Centre d'accueil du Parlement. Ces activités se dérouleront en semaine durant les heures de jour.

Pendant le dynamitage, les visiteurs de la Colline du Parlement et des environs pourront ressentir des vibrations et entendront des signaux sonores dans l'ordre suivant :

3 signaux sonores courts;

1 minute de silence;

1 court signal sonore suivi de près par l'explosion contrôlée;

1 long signal sonore.

Une fois terminé, le Centre d'accueil du Parlement offrira aux Canadiens une expérience de visite organisée qui complétera la capacité de visite actuelle et fournira un soutien accru aux parlementaires dans leurs travaux, tout en assurant la circulation sûre et sécurisée des personnes, des services et des biens dans le complexe.

