Une agence web efficace pour les PME Québécoises : Vortex Solution





MONTRÉAL, le 29 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Vortex Solution, l'agence numérique bien connue au Québec depuis 1999, lance une série de nouveaux services de marketing web. L'équipe locale et permanente de 80 personnes oeuvrant chez Vortex Solution est réputée depuis ses débuts pour ses services de conception des sites web performants pour les PME québécoises.

Désormais, l'offre de service de l'entreprise s'élargie avec une équipe complète à l'interne de marketing numérique, de gestion de campagnes publicitaires web et de mesure en analytique. L'objectif de ce département et de ces mesures demeurent l'aide, le soutien et l'accompagnement des compagnies du Québec, autant en B2B qu'en B2C, dans l'optimisation de leur performance lors dans leur transformation numérique ainsi que pour leur commerce en ligne.

https://www.vortexsolution.com/

