Le Canada offre un soutien solide au secteur des minéraux et des métaux





OTTAWA, ON, le 29 juill. 2020 /CNW/ - Maintenant que le Canada émerge de la crise de la COVID-19, notre industrie des minéraux et des métaux reconnue à l'échelle internationale jouera un rôle important dans la relance économique du pays. Cette industrie de premier plan est bien placée pour fournir les éléments essentiels à la transition mondiale vers une économie propre et numérique, et le gouvernement du Canada veut s'assurer qu'elle demeure concurrentielle.

Dans cette optique, le gouvernement du Canada a investi massivement dans le secteur minier, notamment par le biais de l'ambitieux Plan canadien pour les minéraux et les métaux (PCMM). Le Plan - initiative pancanadienne qui a été rendue publique en 2019 par les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux des mines au terme d'un vaste dialogue avec des partenaires autochtones et à laquelle ont contribué divers intervenants (dont l'industrie et des organisations du secteur de l'innovation) - servira de cadre de travail pour favoriser la réussite des activités du secteur minier dans les années à venir.

En réponse à la pandémie de COVID-19, le gouvernement a également mis en place des mesures concrètes pour soutenir le secteur des minéraux et des métaux, dont la Subvention salariale d'urgence du Canada et un financement de transition essentiel pour les grandes entreprises, de même que l'attribution d'une plus grande marge de manoeuvre aux petites sociétés d'exploration sur le plan des actions accréditives.

Dans le prolongement de ces mesures de soutien, le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement investirait 98 millions de dollars sur cinq ans pour renouveler deux programmes phares des sciences de la Terre dirigés par la Commission géologique du Canada, à savoir le Programme de géocartographie de l'énergie et des minéraux et l'Initiative géoscientifique ciblée.

Le Programme de géocartographie de l'énergie et des minéraux vise à approfondir nos connaissances géoscientifiques au sujet des immenses ressources inexploitées du Nord canadien et à mieux nous renseigner sur les débouchés dans le secteur des ressources minérales à l'heure des changements climatiques.

L'Initiative géoscientifique ciblée fournit de nouvelles connaissances géologiques et des techniques novatrices pour permettre de cibler les gisements minéraux enfouis en profondeur.

Combinés, ces programmes permettent aux petites sociétés d'exploration d'acquérir de précieuses connaissances pour repérer et exploiter des mines dans l'avenir partout au pays, et ce, tout en favorisant une participation accrue des collectivités nordiques, éloignées et autochtones à l'aménagement du territoire, en contribuant au développement durable de nos ressources et en renforçant la réputation du Canada comme destination de choix pour investir dans le secteur de l'exploration.

L'investissement proposé arrimera la stratégie géoscientifique pancanadienne prévue dans le cadre du PCMM, permettant au Canada de produire des activités géoscientifiques de classe mondiale pour répondre à la demande croissante de minéraux et de métaux extraits de façon responsable.

« Il est plus important que jamais d'assurer la compétitivité de notre industrie minière maintenant que le secteur cherche à se remettre de la crise et à se diriger vers un avenir prospère. Nous continuerons de soutenir les sociétés d'exploration et d'exploitation minière du Canada - et le Plan canadien pour les minéraux et les métaux est le véhicule qui les fera avancer. »

Seamus O'Regan

Ministre des Ressources naturelles du Canada



