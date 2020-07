Stelmine reprend ses travaux sur sa propriété aurifère Mercator





QUÉBEC, 29 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stelmine Canada. (« Stelmine ») (STH-TSXV) annonce qu'elle reprend ses travaux d'exploration sur sa propriété Mercator. La propriété est située à l'extrémité est du bassin sédimentaire de l'Opinaca à proximité du contact La Grande-Opinaca considéré comme étant le plus prospectif du Territoire de la Baie-James pour la minéralisation aurifère. La portion Est du contact La Grande-Opinaca recèle plusieurs minéralisations aurifères associées aux formations de fer.



Les travaux chercheront à investiguer plus en détail un couloir aurifère d'au moins 1 km orienté NO/SE dont l'échantillonnage a procuré des valeurs de 7,44 g/t Au (communiqué de presse, février 2019) et 3,0 g/t Au (indice Biblain, Leclair et al., 1997; RG97-11). Stelmine croit fermement qu'une exploration plus soutenue permettra de découvrir plusieurs nouveaux indices minéralisés étant donnée la présence de formations de fer, du contenu élevé en arsénopyrite et de l'intense déformation des lithologies.

Isabelle Proulx, Présidente et Chef de la Direction de Stelmine déclare : « Nous sommes très enthousiastes de réaliser une première campagne de travaux plus soutenue sur cette propriété. En effet, les quelques jours d'exploration des dernières années ont permis de découvrir un deuxième indice aurifère. Nous sommes maintenant au stage de démontrer l'extension de la zone minéralisée et de développer un secteur de choix à explorer pour l'or et cela devient d'autant plus significatif que Mercator se situe à proximité de la propriété aurifère Courcy. La présence d'une minéralisation aurifère importante à Mercator augmenterait le potentiel aurifère du contact La Grande-Opinaca à l'Est et pourrait indiquer un nouveau secteur aurifère peu exploré jusqu'à maintenant. »

Les zones minéralisées découvertes par Stelmine représentent des séquences métasédimentaires sulfurées et oxydées (2-10 %; surtout composée de pyrrhotite±pyrite) à l'intérieur de niveaux rubanés mafiques à amphibole (grunérite) et grenat qui pourraient constituer des formations de fer silicatées (i.e. 7,44 g/t Au et 1090 ppm As, 0,45 g/t Au et 87 ppm As et 0,44 g/t Au et 19 ppm As). L'indice Biblain découvert par le MERQ contient de la pyrite-pyrrhotite, des veinules d'arsénopyrite et a procuré des concentrations en Au variant de 0,84 à 3,0 g/t accompagnées de teneurs élevées en As (0,22-0,96 %). Ces indices, peu investigués jusqu'à maintenant, sont associés à une anomalie magnétique positive soulignant la présence de formations de fer et se localisent sur une crête topographique exposant plusieurs affleurements. (Figure 1)

Les travaux d'une durée de 25 jours s'effectueront au cours de l'été 2020 et comprendront 3 volets :

Un levé géologique et structural du couloir aurifère qui se poursuit sur plus de 1 km. Cela sera suivi de recherche d'extensions minéralisées sur l'ensemble de la propriété qui visera des zones d'intérêt répertoriées lors de la campagne 2018.

Les zones identifiées à haut potentiel aurifère seront par la suite soumises à des levés plus détaillés comprenant des décapages de mort-terrain et un échantillonnage serré en rainurage.

Un levé de till régional permettant d'extraire la fraction de minéraux lourds pour fin d'identification et d'analyses des grains d'or et des sulfures.

Le contenu technique de ce communiqué a été préparé par Michel Boily, PhD, géo; une personne qualifiée (QP) selon la norme NI 43-101.

À propos de Stelmine

Stelmine est une société d'exploration minière junior québécoise dont les activités se situent au Québec. La Société?détient 843 claims d'une superficie de 438 km² sur la partie?Est du Bassin?méta-sédimentaire?de l'Opinaca?qui recèle des zones à haut potentiel de découverte aurifère dans des contextes géologiques similaires à celui qui a permis la découverte de la Mine Éléonore. Le capital-actions de la Société est?composé?de 37?324?046 actions?émises et en circulation.???

