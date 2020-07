Avanci lance sa plateforme d'exploitation sous licence de la 5G pour l'internet des objets





Un nouveau programme d'exploitation sous licence automobile examiné par le département de la Justice des États-Unis

DALLAS, 29 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Avanci, la plateforme à guichet unique pour exploitation sous licence de technologies du sans-fil destinées à l'internet des objets (IdO) a lancé aujourd'hui son programme d'exploitation sous licence en 5G dans le domaine automobile. Cette étape importante veillant à un partage efficace et abordable de cette technologie survient à un moment où l'industrie automobile s'applique à mettre au point la nouvelle génération de véhicules connectés. La connectivité de la 5G va apporter une valeur significative au secteur automobile en s'appuyant sur l'utilisation de normes antérieures dans les véhicules connectés. Ce programme fait partie de la nouvelle plateforme 5G d'Avanci pour IdO. Il permettra aux titulaires de brevets, à l'IdO et aux sociétés automobiles de partager des brevets essentiels de normes du sans-fil en 5G sous une seule licence.

Cette plateforme 5G exploite le succès inégalé de la place de marché d'Avanci qui a transformé le paysage de l'exploitation sous licence par des accords de licence portant sur la grande majorité des brevets essentiels du cellulaire en 2G, 3G et 4G dans un seul accord à des taux fixes, équitables et transparents. Avanci est désormais la plateforme mondiale à suivre, dont l'exploitation sous licence s'applique aux véhicules connectés et autres appareils de l'IdO chez 38 propriétaires de licences et 14 marques automobiles exploitantes de licences.

Le programme automobile en 5G a été passé en revue par la division antitrust du département de la Justice des États-Unis (DoJ). Dans sa lettre d'examen d'entreprise publiée le 28 juillet, Makan Delrahim, procureur général adjoint de la division antitrust du DoJ a déclaré : « En définitive, la plateforme proposée en 5G présente le potentiel de procurer de l'efficacité en diminuant les coûts des transactions et en rationalisant les accords de licences destinées aux véhicules connectés. L'ensemble de ces capacités pourrait permettre aux détenteurs de brevets essentiels dans les normes et aux constructeurs automobiles de concentrer leurs ressources ailleurs, par exemple dans les investissements en recherche et développement sur d'autres technologies et applications émergentes dans la 5G. Cette possibilité pourrait accentuer la concurrence dans ces technologies, améliorer la sécurité et profiter au grand public américain. »

Kasim Alfalahi, fondateur et PDG d'Avanci, a souligné : « La place de marché à guichet unique d'Avanci nous a permis de concéder à des millions de véhicules connectés des licences sur la vaste majorité des brevets essentiels pour les normes du cellulaire. La 5G va donner à l'IdO les moyens de s'étendre à de nombreuses nouvelles catégories de produits connectés. Nous continuerons à transformer la façon de procéder avec l'exploitation sous licence quand nous commencerons à mettre en oeuvre notre programme de licences en 5G pour véhicules connectés. »

Avanci va à présent entreprendre des discussions avec les fabricants d'appareils de l'IdO, l'industrie automobile et les propriétaires de brevets sur une rationalisation du processus d'exploitation de licence pour véhicules connectés en 5G, tout comme elle l'avait fait avec les technologies précédentes. Les parties intéressées peuvent contacter Avanci sur www.avanci.com.

Cette actualité fait suite à la nomination d'Avanci comme 'Pionnier technologique 2020' par le Forum économique mondial grâce à sa sélection de sociétés aux premiers stades et en croissance, destinées à avoir un impact significatif sur les entreprises et la société.

Remarques à l'attention des rédacteurs

La lettre d'examen d'entreprise ('Business Review Letter') de la division antitrust du département de la Justice des États-Unis concernant le programme d'accord de licence pour le 5G automobile d'Avanci peut être trouvée (en anglais) ici .

. La plateforme à guichet unique d'Avanci simplifie la façon dont l'IdO et les sociétés automobiles ajoutent la connectivité à leurs produits en leur proposant des brevets essentiels aux normes pour cellulaire en 2G, 3G, 4G et 5G par divers détenteurs de brevets, mais sous un seul accord de contrat de concession de licence.

En rationalisant le partage de technologie grâce à une place de marché efficace et transparente, Avanci fait progresser la croissance de l'IdO. La place de marché existante chez Avanci englobe aujourd'hui 38 concédants de licences et 14 exploitants de licences pour technologies 2G, 3G et 4G.

À propos d'Avanci

Avanci a la certitude qu'une plus grande simplicité est possible dans le partage de technologie à l'ère de l'internet des objets. Notre solution à guichet unique est conçue en vue du succès de l'écosystème où elle apporte efficacité, commodité et prévisibilité au processus d'exploitation sous licence. Avanci fait progresser l'innovation depuis 2016 en établissant des connexions grâce à notre place de marché. Ceux qui disposent de brevets essentiels peuvent partager leurs innovations et les sociétés créant des produits connectés pour l'IdO peuvent accéder à la technologie sans-fil brevetée nécessaire à leur succès : en un seul endroit, avec un seul accord, et pour un seul tarif forfaitaire et équitable. Le Forum économique mondial a nommé en 2020 Avanci 'Pionnier technologique' pour ses travaux dans la promotion de l'innovation dans l'internet des objets.

