Skilling renforce sa présence mondiale avec l'ouverture de son bureau londonien





Skilling, la plateforme de courtage Forex et CFD a concrétisé son ambition d'expansion internationale pour 2020, avec une présence physique à Londres, Royaume-Uni, sous la direction de David Berg. David a rejoint le Groupe Skilling ce mois-ci en qualité de directeur des ventes internationales, avec pour mission de mettre sur pied une division commerciale en relation avec la clientèle internationale de l'entreprise.

Interrogé sur cette nomination, Pavel Spirin, directeur commercial du Groupe Skilling, déclare:

"Londres est un centre financier mondial et une destination clé pour nous en termes de croissance et d'expansion. Elle nous donne non seulement accès à une réserve de talents qui est probablement la plus diversifiée au monde, mais nous positionne également de manière favorable pour tisser de solides relations avec nos clients, nos fournisseurs et les autorités réglementaires. David sera un atout précieux, et je suis ravi de l'accueillir parmi nous."

Plus tôt dans l'année, Skilling a obtenu une autorisation de la FCA pour sa branche britannique, permettant à l'entreprise de continuer ses activités au Royaume-Uni après le Brexit, et ouvrira tout d'abord une représentation à Londres pour répondre à ses objectifs 2020 en matière de recrutement et de stratégie. Une nouvelle évaluation sera réalisée plus tard dans l'année.

David intègre Skilling après 13 années d'expérience dans le secteur. Il a notamment occupé divers postes d'encadrement dans les services commerciaux et de ventes chez ActivTrades, ATFX, eToro et London Capital Group.

"Je suis très heureux de rejoindre Skilling durant cette phase de croissance de la société, et me réjouis à l'idée de promouvoir les activités de ventes et commerciales depuis Londres, avec de nouvelles gammes de produits et initiatives", déclare David à propos de son nouveau poste chez Skilling.

Créé en 2016, Skilling détient des licences CySEC et FSA Seychelles, ainsi qu'une autorisation FCA UK Branch. La plateforme de courtage évolue avant tout en Europe, mais est également arrivée sur des marchés non européens plus tôt dans l'année, avec l'acquisition d'une licence FSA Seychelles et l'acquisition de la plateforme de courtage MetaTrader 4.

69% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lors de négociations de CFD avec ce fournisseur. Le lecteur est invité à se demander s'il peut se permettre de prendre le risque élevé de perdre son argent.

