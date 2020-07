Agendia élargit son équipe de direction pour poursuivre l'élan de l'entreprise et nomme Brian Dow au poste de directeur financier





Kurt Becker, directeur de l'exploitation, assumera de plus grandes fonctions en se chargeant de la supervision des opérations mondiales et de la recherche et développement

IRVINE, Californie, 29 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Agendia, Inc., une entreprise de premier plan dans l'oncologie de précision pour le cancer du sein, a annoncé aujourd'hui la nomination de Brian Dow au poste de directeur financier, qui va dans le sens du renforcement continu de l'équipe de direction de la société. À son poste de directeur financier, M. Dow sera chargé de développer et de diriger les opérations financières mondiales de l'entreprise, y compris les relations avec les investisseurs. M. Dow a, à son actif, plus de 25 ans d'expérience dans l'expansion d'entreprises technologiques et de sciences du vivant privées et publiques, en particulier pour ce qui est des opérations financières et de la comptabilité.

Alors que M. Dow rejoint Agendia dans une période de croissance accélérée de l'entreprise, le directeur de l'exploitation Kurt Becker se voit confier un rôle élargi où il épaulera les équipes essentielles de R & D et d'exploitation ; ces fonctions s'ajouteront aux nombreuses contributions qu'il apporte de longue date à l'entreprise. L'équipe de direction d'Agendia s'est engagée à faire appel à des professionnels talentueux pour la direction et l'exploitation, à tous les niveaux, qui permettront une exécution et une orientation supérieures grâce auxquelles l'entreprise progressera dans tous les domaines.

« Nous sommes très heureux de voir Brian rejoindre le conseil de direction élargi d'Agendia en cette période charnière de l'histoire de notre entreprise », a déclaré Mark Straley, président-directeur général d'Agendia. « Sa maîtrise de la gestion financière stratégique d'entreprises de biotechnologie et de soins de santé, ainsi que son expérience à Wall Street et sa vision accompagnant la croissance à long terme, seront déterminantes pour la création de valeur, au bénéfice des patients et des investisseurs. Par ailleurs, nous avons la très grande chance de pouvoir continuer à tirer parti de l'expertise de Kurt et de ses contributions de longue date à la croissance d'Agendia, via l'exécution, l'efficience et l'efficacité des opérations, car Kurt va être le fer de lance des efforts dont nous allons redoubler pour améliorer nos opérations et la R & D. Kurt est inhérent au succès continu d'Agendia, qui s'exprime par les activités commerciales, une ligne de produits en pleine expansion et l'encouragement de partenariats fondamentaux. »

Avant de rejoindre Agendia, M. Dow a exercé les fonctions de vice-président principal et de directeur financier chez Pulse Biosciences, Inc. où il était responsable de la préparation de l'introduction en bourse de l'entreprise et des offres qui en ont découlé. Avant cela, il a occupé des postes de haut niveau en tant que directeur financier chez Progyny, Inc., ainsi que de vice-président et directeur de la comptabilité chez Pacific Biosciences of California, Inc. Au début de sa carrière, M. Dow a travaillé chez Ernst & Young, LLP.

M. Dow a réussi à faire entrer trois entreprises en bourse et a supervisé de nombreuses fusions et acquisitions. Il entretient un réseau solide au sein de la communauté des investisseurs et possède une vaste expérience en matière de collecte de fonds, notamment dans les domaines de la comptabilité, des valeurs mobilières et des politiques de conformité. Il est titulaire d'une licence du Georgia Institute of Technology et est reconnu comme expert-comptable certifié par le Washington State Board of Accountancy.

« Agendia a apporté une rigueur et une intégrité scientifiques hors pair à la communauté consacrée au cancer du sein, et je suis ravi de rejoindre cette entreprise de premier plan », a déclaré M. Dow. « Je me réjouis de contribuer au développement d'Agendia et de faire partie de l'équipe qui la fera passer à un autre niveau. »

L'équipe de direction en plein essor d'Agendia s'est résolument engagée à mener des recherches scientifiques exceptionnelles, concrètes et transformatrices, et à mettre sur le marché de nouveaux produits innovants afin que les patientes atteintes d'un cancer du sein, leurs familles et leurs médecins aient accès aux informations dont ils / elles ont besoin pour prendre les décisions les plus éclairées en matière de traitement. Vous en saurez plus en cliquant sur ce lien.

À propos d'Agendia

Agendia est une entreprise d'oncologie de précision qui a pour vocation d'apporter aux patientes atteintes d'un cancer du sein au stade précoce et à leurs médecins les informations dont ils / elles ont besoin pour prendre les décisions les plus efficaces en matière de traitement. L'entreprise commercialise actuellement deux tests de profilage génomique, étayés par des données cliniques probantes et concrètes. MammaPrint®, un test de récidive du cancer du sein basé sur 70 gènes, et BluePrint®, un test de sous-typage moléculaire basé sur 80 gènes, fournissent un profil génomique complet et les données dont les médecins ont besoin pour prendre des décisions plus éclairées dans le cadre des traitements préopératoires et postopératoires. En mettant au point des tests génomiques novateurs fondés sur des données probantes et en menant des recherches révolutionnaires, sans oublier de constituer un arsenal de données qui contribueront à améliorer le traitement du cancer, Agendia vise à optimiser les résultats des patientes et à répondre aux besoins cliniques en constante évolution des patientes atteintes d'un cancer du sein et de leurs médecins à toutes les étapes du traitement.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1002892/Agendia_Logo.jpg

