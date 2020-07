L'ACGJS sélectionne Neustar à titre d'Administrateur des politiques d'identité téléphonique sécurisée et à titre d'Autorité de certification au Canada





L'Autorité canadienne de gouvernance des jetons sécurisés inc. (ACGJS) a sélectionné Neustar Information Services, inc. (Neustar) à titre d'Administrateur des politiques d'identité téléphonique sécurisée (APITS) ainsi qu'à titre d'Autorité de certification (ACITS). Dans ces rôles, Neustar s'associera avec l'ACGJS et ses actionnaires pour s'assurer que l'APITS et l'ACITS seront disponibles d'ici le 30 septembre 2020.

STIR/SHAKEN est un cadre de normes technologiques interconnectées qui appuient l'authentification des appels entrants et offre un niveau d'assurance qu'un appel provienne d'une personne, d'une entreprise ou d'une agence gouvernementale légitime.

«?Un nombre important des plaintes que reçoit le CRTC impliquent des fraudeurs utilisant des identifiants d'appel falsifiés?», a déclaré Jacques Sarrazin, président de l'ACGJS. «?Formé par les entreprises canadiennes principales, l'ACGJS travaille de manière collaborative pour résoudre ce problème croissant. Nous sommes heureux d'accueillir Neustar pour fournir les services d'APITS et d'ACITS, ce faisant, à aider à protéger les Canadiens et Canadiennes contre les appels importuns.?»

Une expertise approfondie, un positionnement unique

Neustar est co-auteur de STIR, co-contributeur de SHAKEN, hôte exclusif du ATIS Robocalling Testbed et fournisseur principal de solutions STIR/SHAKEN. En tant qu'Administrateur des politiques, Neustar fournit un appui complet en matière de solution de gouvernance à l'ACGJS, permettant ainsi la mise en oeuvre des protocoles STIR/SHAKEN dans l'ensemble de l'industrie canadienne des télécommunications. En tant qu'Autorité de certification, Neustar émettra des certificats STI numériques qui seront utilisés par les fournisseurs de services pour authentifier et vérifier les appels.

«?Nous saluons l'action décisive de l'ACGJS pour lutter contre les appels importuns et pour rétablir la confiance dans le canal téléphonique?», a déclaré James Garvert, vice-président senior et directeur général des solutions d'identification de l'appelant chez Neustar. «?L'adoption de STIR/SHAKEN par les entreprises au Canada est une étape remarquable vers la formation potentielle d'une défense internationalisée dans la lutte contre les appels automatisés illégaux et les escroqueries téléphoniques.?»

Pour vous inscrire et participer, ou pour plus d'informations sur l'ACGJS, visitez https://cstga.ca/.

Pour plus d'informations sur Neustar ou pour des informations sur la réglementation, sur les normes STIR/SHAKEN ou sur les solutions de lutte contre les appels automatisés, visitez le http://www.stirshaken.neustar.

À propos de l'ACGJS

L'Autorité canadienne de gouvernance des jetons sécurisés inc. (l'ACGJS) a été créée par un groupe d'entreprises de télécommunications canadiennes, en réponse à la décision de Conformité et d'enquête 2019-403 du CRTC. L'ACGJS supervisera le développement et la mise en oeuvre de politiques pour appuyer les protocoles de l'industrie et les procédures opérationnelles, conçues pour authentifier les appels téléphoniques et réduire l'usurpation d'identité et les appels automatisés illégaux, généralement appelés STIR/SHAKEN. Pour participer à ce régime, veuillez contacter https://cstga.ca/.

À propos de Neustar

Neustar est une entreprise de services d'information et de technologie et un chef de file dans la résolution d'identité fournissant les données et la technologie qui permettent des connexions fiables entre les entreprises et les individus dans les moments les plus importants. Neustar offre des solutions de pointe dans les domaines du Marketing, du Risque, des Communications, de la Sécurité et du Registre qui connectent de manière responsable les données sur les personnes, les appareils et les emplacements, corroborées de manière continue par des milliards de transactions. Neustar sert plus de 8?000 clients dans le monde, dont 60 des entreprises du classement Fortune 100. Découvrez comment votre entreprise peut bénéficier de la puissance de connexions fiables ici : https://www.home.neustar/.

